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Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B

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Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 1
Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 2
Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 3
Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 4
Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 5
Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 6
Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 7
Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 8
Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 9
Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 10
Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 11
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Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскоп
Тип микроскопа
биологический
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
30 мм
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x, 100x
Оптическое увеличение
1000x
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  • Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 3
  • Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 4
  • Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 5
  • Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 6
  • Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 7
  • Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 8
  • Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 9
  • Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 10
  • Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 11
  • Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 12
  • Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722533
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Характеристики

Бренд
Микмед
Тип товара
Микроскоп
Тип микроскопа
биологический
Чехол/сумка в комплекте
Да
Комплектация
бинокулярная насадка, предметный столик, конденсор Аббе, объектив (4 шт.), окуляр (WF 10х/18 мм - 2 шт.), светофильтр (синий ? 32 мм), кабель питания, чехол, шестигранный ключ (2 мм), флакон (с иммерсионным маслом), руководство по эксплуатации, упаковка
Особенности
на 4 объектива
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
30 мм
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x, 100x
Оптическое увеличение
1000x
Предметный столик
Да
Габариты (ШxВxГ)
340x185x340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х26
Вес, кг.
4.9

Описание товара Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B

Бинокулярный микроскоп для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Увеличение в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительной оптикой 20х-2000х. Конденсорный светодиодный осветитель. Механизм Soft Motion. В комплекте 4 объектива.

Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед Р-2 вариант Р-2B




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Характеристики
Бренд
Микмед
Тип товара
Микроскоп
Тип микроскопа
биологический
Чехол/сумка в комплекте
Да
Комплектация
бинокулярная насадка, предметный столик, конденсор Аббе, объектив (4 шт.), окуляр (WF 10х/18 мм - 2 шт.), светофильтр (синий ? 32 мм), кабель питания, чехол, шестигранный ключ (2 мм), флакон (с иммерсионным маслом), руководство по эксплуатации, упаковка
Особенности
на 4 объектива
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
30 мм
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x, 100x
Оптическое увеличение
1000x
Предметный столик
Да
Габариты (ШxВxГ)
340x185x340 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Бинокулярный микроскоп для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Увеличение в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительной оптикой 20х-2000х. Конденсорный светодиодный осветитель. Механизм Soft Motion. В комплекте 4 объектива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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