Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP
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Характеристики
Увеличение, крат
15х–45х
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
57–19 м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722502
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Характеристики
Бренд
Материал оптики
стекло BAK-4
Диаметр объектива, мм
60 мм
Увеличение, крат
15х–45х
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
57–19 м
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х14
Вес, кг.
2.1
Описание товара Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP
Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP – профессиональная тактическая зрительная труба для корректировки баллистики, пристрелки оружия, контроля кучности и дальнего наблюдения. Оснащена измерительной сеткой MIL в первой фокальной плоскости и продвинутой ED-оптикой. Конструкция с азотным заполнением и защитой IP67 гарантирует надежную работу при любой погоде.
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Бренд
Материал оптики
стекло BAK-4
Диаметр объектива, мм
60 мм
Увеличение, крат
15х–45х
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
57–19 м
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP – профессиональная тактическая зрительная труба для корректировки баллистики, пристрелки оружия, контроля кучности и дальнего наблюдения. Оснащена измерительной сеткой MIL в первой фокальной плоскости и продвинутой ED-оптикой. Конструкция с азотным заполнением и защитой IP67 гарантирует надежную работу при любой погоде.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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