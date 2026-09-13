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Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP

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Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 1
Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 2
Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 3
Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 4
Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 5
Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 6
Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 7
Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 8
Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 9
Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 10
Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
15х–45х
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
57–19 м
  • Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 1
  • Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 2
  • Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 3
  • Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 4
  • Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 5
  • Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 6
  • Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 7
  • Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 8
  • Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 9
  • Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 10
  • Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722502
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Характеристики

Бренд
Veber
Материал оптики
стекло BAK-4
Диаметр объектива, мм
60 мм
Увеличение, крат
15х–45х
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
57–19 м
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х14
Вес, кг.
2.1

Описание товара Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP

Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP – профессиональная тактическая зрительная труба для корректировки баллистики, пристрелки оружия, контроля кучности и дальнего наблюдения. Оснащена измерительной сеткой MIL в первой фокальной плоскости и продвинутой ED-оптикой. Конструкция с азотным заполнением и защитой IP67 гарантирует надежную работу при любой погоде.

Отзывы о товаре Зрительная труба Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Материал оптики
стекло BAK-4
Диаметр объектива, мм
60 мм
Увеличение, крат
15х–45х
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
57–19 м
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Defence PRO 15-45x60 ED FFP – профессиональная тактическая зрительная труба для корректировки баллистики, пристрелки оружия, контроля кучности и дальнего наблюдения. Оснащена измерительной сеткой MIL в первой фокальной плоскости и продвинутой ED-оптикой. Конструкция с азотным заполнением и защитой IP67 гарантирует надежную работу при любой погоде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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