Описание товара Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900ST

Falcon Eyes FEL-3900ST – усовершенствованная версия популярной стойки FEL-3900ST.0 с шаровой мини-головкой для установки цифровых фото и видеокамер. Стальная телескопическая стойка высотой до 390 см с пружинной амортизацией может использоваться для съемок в студии и на улице. Телескопическая колонна с усиленными зажимами Центральная колонна стойки состоит из четырех секций разного диаметра — 25, 30, 35 и 40 мм, изготовленных из высокопрочной стали. Большой диаметр секций обеспечивает высокую жесткость и устойчивость конструкции. Хромированные секции соединяются усиленными алюминиевыми зажимами, которые гарантируют прочную фиксацию и выдерживают осевую нагрузку до 12 кг, что превышает показатели предшественника (до 10 кг). Каждая секция оснащена пружинной амортизацией, которая защищает оборудование от повреждений при случайном ослаблении винтовых зажимов. Регулируемая высота стойки Высота стойки плавно изменяется в диапазоне от 135 до 390 сантиметров благодаря телескопическому выдвижению секций центральной колонны. Степень устойчивости и общая высота изделия дополнительно регулируется положением ног основания. Складная тренога с растяжкой Основание стойки представляет собой складную треногу с двумя винтовыми фиксаторами. Первый фиксатор удерживает треногу в раскрытом положении, обеспечивая максимальный размах ног основания до 126 см и высокую устойчивость при установке оборудования. Второй фиксатор находится в нижней части центральной колонны и контролирует ее перемещение вверх-вниз относительно основания, позволяя точно подбирать нужную высоту и, при необходимости, создавать четвертую точку опоры. Ножки стойки стабилизированы специальной алюминиевой растяжкой, повышающей общую устойчивость конструкции. При съемке в сложных условиях можно закрепить на основании стойки дополнительный груз, например, мешок Falcon Eyes SP-BG11, заполненный песком. Ножки треноги изготовлены из стальных труб диаметром 25 мм и снабжены практичными резиновыми наконечниками, которые улучшают сцепление с любой поверхностью, включая неровности и гладкие покрытия. Крепление для камеры Фото- или видеокамеру можно установить на стойку с помощью универсального несъемного адаптера диаметром 5/8 дюйма (16 мм) с резьбовым соединением 1/4 дюйма. Для регулировки угла съемки используется шаровая мини-головка, позволяющая быстро настраивать наклон установленного оборудования и выбирать оптимальный ракурс. Надежное исполнение Стойка FEL-3900ST отличается высоким уровнем исполнения. Все ключевые элементы конструкции — колонны, крестовины и узлы крепления — выполнены из высококачественной стали и алюминиевого сплава, что гарантирует долговечность и износостойкость изделия. Хромированное покрытие секций стойки гарантирует высокий уровень защиты от повреждений, поддерживая первоначальный внешний вид на протяжении длительного срока эксплуатации. Высокая портативность Прочная стойка FEL-3900ST имеет оптимальный для своего функционала вес 5,6 кг. В сложенном виде она занимает длину 117 см, что удобно для транспортировки и хранения. Пользователи, которые часто работают вне студии, оценят специализированную сумку Falcon Eyes LSB-48 PRO, которая вмещает до трех таких стоек одновременно.