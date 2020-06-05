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Наушники Sony MDR-ZX110AP Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sony MDR-ZX110AP Black

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Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - фото 1
Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - фото 2
Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - фото 3
Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - фото 1
  • Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - фото 2
  • Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - фото 3
  • Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72248
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Sony MDR-ZX110AP Black
1 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Комплектация
гарнитура, документация, переходник jack 3.5 mm
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
18х13х5
Вес, г.
275

Описание товара Наушники Sony MDR-ZX110AP Black

Гарнитура Sony MDR-ZX110AP Black — это стильные и удобные накладные наушники, которые подарят вам настоящее удовольствие от прослушивания музыки, просмотра фильмов или общения в голосовых чатах. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству звука они станут отличным выбором для повседневного использования. Чёрный цвет корпуса делает модель универсальной — она отлично дополнит любой образ и гармонично впишется в ваш стиль.



Теги товара: Без микрофона

Отзывы о товаре Наушники Sony MDR-ZX110AP Black

Источник: Яндекс Маркет
05.06.2020
Имя скрыто

Достоинства:
Качество звука, цена, долговечность, уши не болят от ношения этих наушников (я к тому же очки ношу).

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Не понимаю, почему многие пишут, что уши болят, ибо у меня и моего знакомого с этим все в порядке, это огромный плюс.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2020
Евгения Т.

Достоинства:
хороший звук. вроде как даже басы есть. кнопка пауза, микрофон.

Недостатки:
нет

Комментарий:
у меня есть другая модель наушников сони (без микрофона). эти лучшего качества, и лучше качество звука



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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Комплектация
гарнитура, документация, переходник jack 3.5 mm
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Описание
Гарнитура Sony MDR-ZX110AP Black — это стильные и удобные накладные наушники, которые подарят вам настоящее удовольствие от прослушивания музыки, просмотра фильмов или общения в голосовых чатах. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству звука они станут отличным выбором для повседневного использования. Чёрный цвет корпуса делает модель универсальной — она отлично дополнит любой образ и гармонично впишется в ваш стиль.


Теги товара: Без микрофона
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2020
Имя скрыто

Достоинства:
Качество звука, цена, долговечность, уши не болят от ношения этих наушников (я к тому же очки ношу).

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Не понимаю, почему многие пишут, что уши болят, ибо у меня и моего знакомого с этим все в порядке, это огромный плюс.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2020
Евгения Т.

Достоинства:
хороший звук. вроде как даже басы есть. кнопка пауза, микрофон.

Недостатки:
нет

Комментарий:
у меня есть другая модель наушников сони (без микрофона). эти лучшего качества, и лучше качество звука


Купить Наушники Sony MDR-ZX110AP Black - по цене 1430 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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