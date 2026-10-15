Наушники Redragon Mento 70708
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB, 2 x mini jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642017
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
полноразмерные
Тип устройства
проводные наушники
Подключение
проводное
Цвет
белый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB, 2 x mini jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х11
Вес, г.
350
Описание товара Наушники Redragon Mento 70708
Стильные белые наушники со встроенной RGB-подсветкой помогут вам создать неповторимую атмосферу. Наушники Mento оснащены качественным микрофоном и двумя разъемами 3.5 мм. Удобная игровая гарнитура с RGB подсветкой. Обладает мягкими, комфортными амбушюрами и гибким чувствительным микрофоном. Динамики обеспечивают мощный и насыщенный звук в любых играх.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Проводные, Игровые с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Конструкция
полноразмерные
Тип устройства
проводные наушники
Подключение
проводное
Цвет
белый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB, 2 x mini jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Стильные белые наушники со встроенной RGB-подсветкой помогут вам создать неповторимую атмосферу. Наушники Mento оснащены качественным микрофоном и двумя разъемами 3.5 мм. Удобная игровая гарнитура с RGB подсветкой. Обладает мягкими, комфортными амбушюрами и гибким чувствительным микрофоном. Динамики обеспечивают мощный и насыщенный звук в любых играх.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Проводные, Игровые с микрофоном
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Проводные, Игровые с микрофоном
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