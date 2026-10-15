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Наушники Redragon Mento 70708 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Redragon Mento 70708

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Наушники Redragon Mento 70708 - фото 1
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 2
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 3
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 4
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 5
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 6
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 7
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 8
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 9
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 10
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 11
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 12
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 13
Наушники Redragon Mento 70708 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB, 2 x mini jack 3.5 mm
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 1
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 2
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 3
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 4
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 5
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 6
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 7
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 8
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 9
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 10
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 11
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 12
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 13
  • Наушники Redragon Mento 70708 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642017
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Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Конструкция
полноразмерные
Тип устройства
проводные наушники
Подключение
проводное
Цвет
белый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB, 2 x mini jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х11
Вес, г.
350

Описание товара Наушники Redragon Mento 70708

Стильные белые наушники со встроенной RGB-подсветкой помогут вам создать неповторимую атмосферу. Наушники Mento оснащены качественным микрофоном и двумя разъемами 3.5 мм. Удобная игровая гарнитура с RGB подсветкой. Обладает мягкими, комфортными амбушюрами и гибким чувствительным микрофоном. Динамики обеспечивают мощный и насыщенный звук в любых играх.

Отзывы о товаре Наушники Redragon Mento 70708




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Конструкция
полноразмерные
Тип устройства
проводные наушники
Подключение
проводное
Цвет
белый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB, 2 x mini jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Стильные белые наушники со встроенной RGB-подсветкой помогут вам создать неповторимую атмосферу. Наушники Mento оснащены качественным микрофоном и двумя разъемами 3.5 мм. Удобная игровая гарнитура с RGB подсветкой. Обладает мягкими, комфортными амбушюрами и гибким чувствительным микрофоном. Динамики обеспечивают мощный и насыщенный звук в любых играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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