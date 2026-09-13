Лупа часовая Veber MG10-25
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Характеристики
Описание товара Лупа часовая Veber MG10-25
Лупа часовая Veber MG10-25 с увеличением 10х подойдет для работы с часами, ювелирными изделиями, электроникой, а также для реставрационных работ. Линза имеет асферическую поверхность – изображение остается одинаково четким как в центре, так и по краям поля зрения. Оптический поликарбонат в качестве материала делает линзу легче по сравнению со стеклом, но не ухудшает ее оптических свойств. Корпус выполнен из легкого, прочного пластика. Форма лупы позволяет комфортно держать ее в руках, зажимать в глазнице или использовать с универсальными держателями для луп. Чтобы добиться четкого изображения, лупу необходимо зафиксировать как можно ближе к глазу, а затем плавно приближать или отдалять объект, пока он не окажется в фокусе. Для лупы MG10-25 фокусное расстояние составляет около 50 мм.
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