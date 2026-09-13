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Лупа часовая Veber MG10-25 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа часовая Veber MG10-25

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Лупа часовая Veber MG10-25 - фото 1
Лупа часовая Veber MG10-25 - фото 2
Лупа часовая Veber MG10-25 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
часовая
Диаметр линзы, мм
25 мм
Увеличение, крат
10х
  • Лупа часовая Veber MG10-25 - фото 1
  • Лупа часовая Veber MG10-25 - фото 2
  • Лупа часовая Veber MG10-25 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722462
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Характеристики

Бренд
Veber
Материал оптики
оптический поликарбонат
Назначение
часовая
Диаметр линзы, мм
25 мм
Увеличение, крат
10х
Материал ручки
пластик
Габариты
32х42х42 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Лупа часовая Veber MG10-25

Лупа часовая Veber MG10-25 с увеличением 10х подойдет для работы с часами, ювелирными изделиями, электроникой, а также для реставрационных работ. Линза имеет асферическую поверхность – изображение остается одинаково четким как в центре, так и по краям поля зрения. Оптический поликарбонат в качестве материала делает линзу легче по сравнению со стеклом, но не ухудшает ее оптических свойств. Корпус выполнен из легкого, прочного пластика. Форма лупы позволяет комфортно держать ее в руках, зажимать в глазнице или использовать с универсальными держателями для луп. Чтобы добиться четкого изображения, лупу необходимо зафиксировать как можно ближе к глазу, а затем плавно приближать или отдалять объект, пока он не окажется в фокусе. Для лупы MG10-25 фокусное расстояние составляет около 50 мм.

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Характеристики
Бренд
Veber
Материал оптики
оптический поликарбонат
Назначение
часовая
Диаметр линзы, мм
25 мм
Увеличение, крат
10х
Материал ручки
пластик
Габариты
32х42х42 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа часовая Veber MG10-25 с увеличением 10х подойдет для работы с часами, ювелирными изделиями, электроникой, а также для реставрационных работ. Линза имеет асферическую поверхность – изображение остается одинаково четким как в центре, так и по краям поля зрения. Оптический поликарбонат в качестве материала делает линзу легче по сравнению со стеклом, но не ухудшает ее оптических свойств. Корпус выполнен из легкого, прочного пластика. Форма лупы позволяет комфортно держать ее в руках, зажимать в глазнице или использовать с универсальными держателями для луп. Чтобы добиться четкого изображения, лупу необходимо зафиксировать как можно ближе к глазу, а затем плавно приближать или отдалять объект, пока он не окажется в фокусе. Для лупы MG10-25 фокусное расстояние составляет около 50 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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