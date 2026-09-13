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Кольца для прицела Veber Alfa R34L на Weaver 7075 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольца для прицела Veber Alfa R34L на Weaver 7075

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Кольца для прицела Veber Alfa R34L на Weaver 7075 - фото 1
Кольца для прицела Veber Alfa R34L на Weaver 7075 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Крепление на планку
Weaver
  • Кольца для прицела Veber Alfa R34L на Weaver 7075 - фото 1
  • Кольца для прицела Veber Alfa R34L на Weaver 7075 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
2 670 руб.  3 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722455
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип колец
низкие
Высота установки прицела, мм
25
Посадочный размер, мм
21
Диаметр кольца, мм
34
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х6
Вес, г.
200

Описание товара Кольца для прицела Veber Alfa R34L на Weaver 7075

Veber Alfa R34L – комплект из двух колец для монтажа прицелов с посадочным диаметром 34 мм на стандартную планку Weaver шириной 21 мм. Низкий профиль колец позволяет опустить оптику ближе к ствольной коробке, что способствует правильной и удобной посадке при стрельбе. Кольца изготовлены из цельного высокопрочного алюминиевого сплава марки 7075. Этот материал обеспечивает оптимальное сочетание малого веса, высокой механической прочности и устойчивости к коррозии, что гарантирует надежное и долговечное крепление оптики. В набор входит необходимый для монтажа шестигранный ключ.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber Alfa R34L на Weaver 7075




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип колец
низкие
Высота установки прицела, мм
25
Посадочный размер, мм
21
Диаметр кольца, мм
34
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Alfa R34L – комплект из двух колец для монтажа прицелов с посадочным диаметром 34 мм на стандартную планку Weaver шириной 21 мм. Низкий профиль колец позволяет опустить оптику ближе к ствольной коробке, что способствует правильной и удобной посадке при стрельбе. Кольца изготовлены из цельного высокопрочного алюминиевого сплава марки 7075. Этот материал обеспечивает оптимальное сочетание малого веса, высокой механической прочности и устойчивости к коррозии, что гарантирует надежное и долговечное крепление оптики. В набор входит необходимый для монтажа шестигранный ключ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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