Кольца для прицела Veber Alfa R30H на Weaver 7075
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Характеристики
Крепление на планку
Weaver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722454
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Характеристики
Бренд
Высота установки прицела, мм
37.5
Посадочный размер, мм
21
Диаметр кольца, мм
30
Масса кольца, г
60
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х6
Вес, г.
200
Описание товара Кольца для прицела Veber Alfa R30H на Weaver 7075
Veber Alfa R30H – комплект из двух колец для монтажа прицелов с посадочным диаметром 30 мм на стандартную планку Weaver шириной 21 мм. Высокий профиль обеспечивает необходимый зазор для приборов с крупным объективом или сложным механизмом узла ввода поправок. Кольца изготовлены из цельного высокопрочного алюминиевого сплава марки 7075. Этот материал обеспечивает оптимальное сочетание малого веса, высокой механической прочности и устойчивости к коррозии, что гарантирует надежное и долговечное крепление оптики. В набор входит необходимый для монтажа шестигранный ключ.
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Бренд
Высота установки прицела, мм
37.5
Посадочный размер, мм
21
Диаметр кольца, мм
30
Масса кольца, г
60
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Veber Alfa R30H – комплект из двух колец для монтажа прицелов с посадочным диаметром 30 мм на стандартную планку Weaver шириной 21 мм. Высокий профиль обеспечивает необходимый зазор для приборов с крупным объективом или сложным механизмом узла ввода поправок. Кольца изготовлены из цельного высокопрочного алюминиевого сплава марки 7075. Этот материал обеспечивает оптимальное сочетание малого веса, высокой механической прочности и устойчивости к коррозии, что гарантирует надежное и долговечное крепление оптики. В набор входит необходимый для монтажа шестигранный ключ.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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