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Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный

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Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - фото 1
Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - фото 2
Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - фото 3
Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - фото 4
Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - фото 5
Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - фото 1
  • Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - фото 2
  • Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - фото 3
  • Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - фото 4
  • Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - фото 5
  • Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

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1 970 руб. 

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Код товара: 722444
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Характеристики

Бренд
Veber
Диаметр объектива
30
Корпус
ABS и PVC-пластик
Увеличение
8 x
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
300

Описание товара Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный

Veber 8x30WP – это компактный и легкий широкоугольный монокуляр, который дает стабильно яркое и четкое 8-кратное изображение. Монокуляр с объективом 30 мм будет полезен в походе, на рыбалке или во время прогулки на природе. Его ключевая особенность — всепогодность: влагозащищенный и заполненный осушенным газом корпус исключает запотевание оптики изнутри и позволяет использовать прибор под дождем или при резкой смене температуры.

Отзывы о товаре Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Диаметр объектива
30
Корпус
ABS и PVC-пластик
Увеличение
8 x
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Veber 8x30WP – это компактный и легкий широкоугольный монокуляр, который дает стабильно яркое и четкое 8-кратное изображение. Монокуляр с объективом 30 мм будет полезен в походе, на рыбалке или во время прогулки на природе. Его ключевая особенность — всепогодность: влагозащищенный и заполненный осушенным газом корпус исключает запотевание оптики изнутри и позволяет использовать прибор под дождем или при резкой смене температуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монокуляр Veber 8x30WP широкоугольный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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