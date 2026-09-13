Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
накамерный
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
0.775
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722442
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
накамерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, съемная ветрозащита, аудиокабель 3.5 мм TRS-TRRS, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
-38
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
0.775
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
200
Описание товара Микрофон пушка Godox IVM-S2 накамерный
Повысьте качество вашей звукозаписи с помощью Godox IVM-S2. Это готовое решение, которое гарантирует превосходный звук, универсальность применения и долговечность. Компактный, этот микрофон идеально подходит для записи влогов, прямых трансляций, интервью, съемок в движении и многого другого.
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Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
накамерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, съемная ветрозащита, аудиокабель 3.5 мм TRS-TRRS, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
-38
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 3.5 мм
Длина кабеля, м
0.775
Страна производитель
Китай
Повысьте качество вашей звукозаписи с помощью Godox IVM-S2. Это готовое решение, которое гарантирует превосходный звук, универсальность применения и долговечность. Компактный, этот микрофон идеально подходит для записи влогов, прямых трансляций, интервью, съемок в движении и многого другого.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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