Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона
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Характеристики
Описание товара Петличная радиосистема Godox Cube SL Kit 2 для смартфона
Godox Cube SL - беспроводная микрофонная система для смартфонов с разъемом Lightning, работающая на частоте 2,4 ГГц и оснащенная компактным зарядным кейсом. Стильный и маленький микрофон для iOS устройств с качеством звука 48 кГц/24 бит, стабильной передачей сигнала на расстояние 300 м и возможностью подключения по принципу plug & play - необходимая вещь для видеоблогинга, прямых трансляций, мобильных съемок reels и многого другого. Комплект Kit 2 включает приемник Cube-SL RX с интерфейсом Lightning, два передатчика Cube-S TX, зарядный кейс, кабель USB-С и прочие аксессуары в компактном кейсе. Микрофонная радиосистема Cube-S доступна также для Android устройств с разъемом USB-C - Godox Cube SC Kit 2.
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Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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