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Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R

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Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото 1
Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото 2
Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото 3
Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото 4
Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото 5
Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Светодиодная панель с лирой и шторками, Кабель питания, Рассеивающий фильтр, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
500
Освещенность, люкс
2180
Цветовая температура
2700К…6500К
  • Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото 1
  • Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото 2
  • Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото 3
  • Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото 4
  • Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото 5
  • Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722425
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Светодиодная панель с лирой и шторками, Кабель питания, Рассеивающий фильтр, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
500
Освещенность, люкс
2180
Цветовая температура
2700К…6500К
Габаритные размеры, см
720х375х120 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х70х27
Вес, кг.
18.9

Описание товара Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R

GreenBean DayLight PRO 500 - мощная Bi-color светодиодная панель с современными яркими SMD светодиодами с высоким уровнем цветопередачи CRI более 97. Регулировка цветовой температуры от 2700K до 6500K позволит согласовать параметры освещения с другими источниками света на площадке. Встроенные динамические спецэффекты будут полезны для различных сценариев освещения в кино- или видеосъемке. Осветитель может управляться как с панели управления на корпусе, так и дистанционно со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512. Универсальное питание от сети переменного тока или от стандартных аккумуляторных батарей V-mount, в сочетании с небольшой потребляемой светодиодами мощностью даёт возможность использовать DayLight PRO не только в условиях студии, но и вне помещения, на выездных съёмках.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Светодиодная панель с лирой и шторками, Кабель питания, Рассеивающий фильтр, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
500
Освещенность, люкс
2180
Цветовая температура
2700К…6500К
Габаритные размеры, см
720х375х120 мм
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean DayLight PRO 500 - мощная Bi-color светодиодная панель с современными яркими SMD светодиодами с высоким уровнем цветопередачи CRI более 97. Регулировка цветовой температуры от 2700K до 6500K позволит согласовать параметры освещения с другими источниками света на площадке. Встроенные динамические спецэффекты будут полезны для различных сценариев освещения в кино- или видеосъемке. Осветитель может управляться как с панели управления на корпусе, так и дистанционно со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512. Универсальное питание от сети переменного тока или от стандартных аккумуляторных батарей V-mount, в сочетании с небольшой потребляемой светодиодами мощностью даёт возможность использовать DayLight PRO не только в условиях студии, но и вне помещения, на выездных съёмках.


Теги товара: светодиодные led
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Отзывы


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