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Характеристики
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Светодиодная панель с лирой и шторками, Кабель питания, Рассеивающий фильтр, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
500
Освещенность, люкс
2180
Цветовая температура
2700К…6500К
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722425
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Светодиодная панель с лирой и шторками, Кабель питания, Рассеивающий фильтр, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
500
Освещенность, люкс
2180
Цветовая температура
2700К…6500К
Габаритные размеры, см
720х375х120 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х70х27
Вес, кг.
18.9
Описание товара Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R
GreenBean DayLight PRO 500 - мощная Bi-color светодиодная панель с современными яркими SMD светодиодами с высоким уровнем цветопередачи CRI более 97. Регулировка цветовой температуры от 2700K до 6500K позволит согласовать параметры освещения с другими источниками света на площадке. Встроенные динамические спецэффекты будут полезны для различных сценариев освещения в кино- или видеосъемке.
Осветитель может управляться как с панели управления на корпусе, так и дистанционно со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512.
Универсальное питание от сети переменного тока или от стандартных аккумуляторных батарей V-mount, в сочетании с небольшой потребляемой светодиодами мощностью даёт возможность использовать DayLight PRO не только в условиях студии, но и вне помещения, на выездных съёмках.
Светодиодная панель с лирой и шторками, Кабель питания, Рассеивающий фильтр, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
500
Освещенность, люкс
2180
Цветовая температура
2700К…6500К
Габаритные размеры, см
720х375х120 мм
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean DayLight PRO 500 - мощная Bi-color светодиодная панель с современными яркими SMD светодиодами с высоким уровнем цветопередачи CRI более 97. Регулировка цветовой температуры от 2700K до 6500K позволит согласовать параметры освещения с другими источниками света на площадке. Встроенные динамические спецэффекты будут полезны для различных сценариев освещения в кино- или видеосъемке.
Осветитель может управляться как с панели управления на корпусе, так и дистанционно со смартфона по Bluetooth или по протоколу DMX512.
Универсальное питание от сети переменного тока или от стандартных аккумуляторных батарей V-mount, в сочетании с небольшой потребляемой светодиодами мощностью даёт возможность использовать DayLight PRO не только в условиях студии, но и вне помещения, на выездных съёмках.
Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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