Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1
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Характеристики
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, Адаптер питания от сети, Кабель питания (с евровилкой), Страховочный трос, Отражатель BR30, Сумка для хранения, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
600
Световой поток, Лм
0
Освещенность, люкс
17400
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
1800 - 10000 К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722419
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Характеристики
Бренд
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, Адаптер питания от сети, Кабель питания (с евровилкой), Страховочный трос, Отражатель BR30, Сумка для хранения, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
600
Световой поток, Лм
0
Освещенность, люкс
17400
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
1800 - 10000 К
Габаритные размеры, см
520х310х260 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х33х32
Вес, кг.
11.1
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LA600R K1
Godox LITEMONS LA600R K1 представляет собой полноцветный осветитель LA600R мощностью 600 Вт, упакованный в жесткую сумку-кейс для транспортировки и хранения. Профессиональный источник постоянного света предназначен для съемок рекламы, коротких видеороликов, а также ведения прямых трансляций и видеоблогинга. Он обладает широким диапазоном настроек, возможностью питания от внешнего источника 48В и управления по DMX с поддержкой RDM протокола, что делает его универсальным и надежным инструментом для решения самых разнообразных задач в условиях студии и на выездной съемке.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
Осветитель, Адаптер питания от сети, Кабель питания (с евровилкой), Страховочный трос, Отражатель BR30, Сумка для хранения, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
600
Световой поток, Лм
0
Освещенность, люкс
17400
Регулировка мощности
0%-100%
Цветовая температура
1800 - 10000 К
Габаритные размеры, см
520х310х260 мм
Страна производитель
Китай
Godox LITEMONS LA600R K1 представляет собой полноцветный осветитель LA600R мощностью 600 Вт, упакованный в жесткую сумку-кейс для транспортировки и хранения. Профессиональный источник постоянного света предназначен для съемок рекламы, коротких видеороликов, а также ведения прямых трансляций и видеоблогинга. Он обладает широким диапазоном настроек, возможностью питания от внешнего источника 48В и управления по DMX с поддержкой RDM протокола, что делает его универсальным и надежным инструментом для решения самых разнообразных задач в условиях студии и на выездной съемке.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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