Описание товара Увеличитель Veber Black Russian MX33QR для прицела

Увеличитель (магнифер) для коллиматорного прицела, кратность 3х, объектив 22 мм, просветление FMC, механизм ввода поправок, откидное крепление на Weaver, степень защиты - IP67. Ударная стойкость на огнестрельном оружии с нарезным и гладким стволом – до 4400 Дж, пневматическом – до 15 Дж. В комплект входят повышающая планка, проставка. Увеличитель Veber Black Russian MX33QR представляет собой компактный увеличительный прибор без шкалы, который устанавливается за коллиматорным прицелом. При одновременном использовании коллиматорного прицела и магнифера возможен быстрый переход от стрельбы на дальние дистанции к стрельбе на короткие. Для этого достаточно просто откинуть магнифер, не снимая его с оружия. Расположить магнифер можно на любом расстоянии между коллиматором и стрелком (если позволяет длина установочной базы Weaver). Оптическое просветление FMC Оптические элементы магнифера обладают полным просветлением (FMC), что значительно повышает светопропускание изделия. Благодаря FMC оптики и объективу 22 мм стрелок видит светлую картинку практически такой же яркости, как в используемом коллиматоре (без магнифера). Точная настройка После установки увеличителя и коллиматора, когда красная точка становится видна в прицельном окне, необходимо провести точную настройку по горизонтали и вертикали, чтобы поместить точку в центр линзы увеличителя. Для этого используются барабанчики поправок. При необходимости можно использовать кольцо диоптрийной настройки изделия для достижения четкости изображения прицельной марки. Откидное крепление на Weaver Увеличитель устанавливается на откидное крепление для планки Weaver при помощи двух винтов (имеются в комплекте). Использование этого крепления дает возможность быстро переходить с ведения огня с дальней дистанции на ближнюю и, наоборот, увеличивая кратность коллиматорного прицела с 1х до 3х. Для этого нужно одним нажатием кнопки фиксатора откинуть увеличитель на угол 90°. Быстросъемное крепление позволяет снимать/ставить увеличитель, не сбивая его настройки. Расстояние от планки до оптической оси увеличителя – 40 мм. Необходимо, чтобы оптические оси увеличителя и прицела совпадали. Для использования с этим увеличителем подойдут такие коллиматорные прицелы как: Veber Wolf Reflex 120 RD Solar или Veber Black Russian DOT 125 RG. Изменение высоты В комплекте имеется повышающая планка и проставка, с их помощью возможно заменить коллиматор на более высокий или низкий, не меняя при этом увеличитель и его положение. Наличие этих деталей в комплекте поможет выровнять приборы и держать их на одной оптической оси. Защита от воды и пыли Корпус MX33QR из алюминиевого сплава имеет гальваническое покрытие (чернение) не только снаружи, но и внутри изделия. Данное покрытие надежно защищает корпус снаружи устройства и препятствует возникновению бликов внутри изделия. Степень защиты – IP67. Это означает, что корпус непроницаем для твердых частиц и жидкости. Погружение в воду на 1 метр на полчаса не повлияет на работоспособность прибора. Надежный контейнер Увеличитель Black Russian MX33QR поставляется в прочном пластмассовом контейнере 105х52х48 мм с губчатым ложементом. Это гарантирует сохранность прибора при транспортировке.