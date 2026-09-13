Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG

Прицел Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG устанавливается на пневматическом оружии с дульной энергией до 15 Дж, а также огнестрельном нарезном и гладкоствольном оружии с дульной энергией до 4400 Дж (включая магнум 12/76 для гладкоствольного), чтобы проводить наблюдения и прицеливания во время спортивной и охотничьей стрельбы на средних и больших дистанциях. Отличительной особенностью Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG является окуляр с тонким краем (TSS), многослойное просветление всех оптических элементов, четкая баллистическая прицельная сетка, выполненная на стекле во второй фокальной плоскости прицела. Окуляр с тонким краем (TSS) незначительно перекрывает поле зрения во время наблюдения и прицеливания. Тонкий край обеспечивает комфортное наблюдение во всем диапазоне увеличений, и возможность вести наблюдение двумя глазами при установленной кратности 1х. Прицельная сетка с регулируемой подсветкой Баллистическая прицельная сетка со шкалой и прицельной маркой расположена во второй фокальной плоскости прицела. При увеличении кратности прицела, размер сетки не меняется. Прицельная марка хорошо видна вне зависимости от условий освещенности и окружающего ландшафта благодаря зеленой и красной подсветке с пятью ступенями регулировки яркости для каждого цвета. Градуированные шкалы сеток с ценой деления 1 МОА дают возможность стрелку оперативно определять и вносить поправки на расстояние до цели и ветер. Механизмы ввода поправок быстрой для пристрелки прицела Механизмы ввода поправок обеспечивают точную стрельбу за счет смещения прицельной сетки с шагом 1/5 MIL за 1 клик, что соответствует 2 см на 100 метров. Клики четкие, хорошо различимые на слух и тактильно. Барабанчики ввода поправок надежно блокируются механизмом «push lock» и легко приводятся в рабочее положение вытягиванием наружу, не отвлекая стрелка от прицеливания и позволяя делать поправки прямо во время стрельбы. Готов к работе в сложных условиях Герметичный корпус прицела, заполненный инертным газом, обеспечивают все условия для высокоточной стрельбы в сложных климатических условиях. Оптика прицела не запотевает от быстрой смены температур, а сам прицел выдержит кратковременное погружение в воду на глубину 1 метр. Прицел готов к работе при температурах от -25°С до +40°С, прибор можно использовать во время зимней охоты, а также в летом, например, для спортивных тренировок или во время сафари.