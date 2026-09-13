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Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG

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Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 1
Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 2
Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 3
Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 4
Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 5
Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 6
Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 7
Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 8
Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 9
Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 10
Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 11
Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 12
Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
101 мм
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 1
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 2
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 3
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 4
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 5
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 6
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 7
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 8
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 9
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 10
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 11
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 12
  • Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722372
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Характеристики

Бренд
Veber
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
101 мм
Размер окуляра, мм
24
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Длина, мм
268
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х9
Вес, г.
700

Описание товара Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG

Прицел Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG устанавливается на пневматическом оружии с дульной энергией до 15 Дж, а также огнестрельном нарезном и гладкоствольном оружии с дульной энергией до 4400 Дж (включая магнум 12/76 для гладкоствольного), чтобы проводить наблюдения и прицеливания во время спортивной и охотничьей стрельбы на средних и больших дистанциях. Отличительной особенностью Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG является окуляр с тонким краем (TSS), многослойное просветление всех оптических элементов, четкая баллистическая прицельная сетка, выполненная на стекле во второй фокальной плоскости прицела. Окуляр с тонким краем (TSS) незначительно перекрывает поле зрения во время наблюдения и прицеливания. Тонкий край обеспечивает комфортное наблюдение во всем диапазоне увеличений, и возможность вести наблюдение двумя глазами при установленной кратности 1х. Прицельная сетка с регулируемой подсветкой Баллистическая прицельная сетка со шкалой и прицельной маркой расположена во второй фокальной плоскости прицела. При увеличении кратности прицела, размер сетки не меняется. Прицельная марка хорошо видна вне зависимости от условий освещенности и окружающего ландшафта благодаря зеленой и красной подсветке с пятью ступенями регулировки яркости для каждого цвета. Градуированные шкалы сеток с ценой деления 1 МОА дают возможность стрелку оперативно определять и вносить поправки на расстояние до цели и ветер. Механизмы ввода поправок быстрой для пристрелки прицела Механизмы ввода поправок обеспечивают точную стрельбу за счет смещения прицельной сетки с шагом 1/5 MIL за 1 клик, что соответствует 2 см на 100 метров. Клики четкие, хорошо различимые на слух и тактильно. Барабанчики ввода поправок надежно блокируются механизмом «push lock» и легко приводятся в рабочее положение вытягиванием наружу, не отвлекая стрелка от прицеливания и позволяя делать поправки прямо во время стрельбы. Готов к работе в сложных условиях Герметичный корпус прицела, заполненный инертным газом, обеспечивают все условия для высокоточной стрельбы в сложных климатических условиях. Оптика прицела не запотевает от быстрой смены температур, а сам прицел выдержит кратковременное погружение в воду на глубину 1 метр. Прицел готов к работе при температурах от -25°С до +40°С, прибор можно использовать во время зимней охоты, а также в летом, например, для спортивных тренировок или во время сафари.

Отзывы о товаре Прицел оптический Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
24
Удаление выходного зрачка, мм
101 мм
Размер окуляра, мм
24
Ударная стойкость, Джоулей
4400
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Длина, мм
268
Страна производитель
Китай
Описание
Прицел Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG устанавливается на пневматическом оружии с дульной энергией до 15 Дж, а также огнестрельном нарезном и гладкоствольном оружии с дульной энергией до 4400 Дж (включая магнум 12/76 для гладкоствольного), чтобы проводить наблюдения и прицеливания во время спортивной и охотничьей стрельбы на средних и больших дистанциях. Отличительной особенностью Veber Black Russian 1-6x24 TSS RG является окуляр с тонким краем (TSS), многослойное просветление всех оптических элементов, четкая баллистическая прицельная сетка, выполненная на стекле во второй фокальной плоскости прицела. Окуляр с тонким краем (TSS) незначительно перекрывает поле зрения во время наблюдения и прицеливания. Тонкий край обеспечивает комфортное наблюдение во всем диапазоне увеличений, и возможность вести наблюдение двумя глазами при установленной кратности 1х. Прицельная сетка с регулируемой подсветкой Баллистическая прицельная сетка со шкалой и прицельной маркой расположена во второй фокальной плоскости прицела. При увеличении кратности прицела, размер сетки не меняется. Прицельная марка хорошо видна вне зависимости от условий освещенности и окружающего ландшафта благодаря зеленой и красной подсветке с пятью ступенями регулировки яркости для каждого цвета. Градуированные шкалы сеток с ценой деления 1 МОА дают возможность стрелку оперативно определять и вносить поправки на расстояние до цели и ветер. Механизмы ввода поправок быстрой для пристрелки прицела Механизмы ввода поправок обеспечивают точную стрельбу за счет смещения прицельной сетки с шагом 1/5 MIL за 1 клик, что соответствует 2 см на 100 метров. Клики четкие, хорошо различимые на слух и тактильно. Барабанчики ввода поправок надежно блокируются механизмом «push lock» и легко приводятся в рабочее положение вытягиванием наружу, не отвлекая стрелка от прицеливания и позволяя делать поправки прямо во время стрельбы. Готов к работе в сложных условиях Герметичный корпус прицела, заполненный инертным газом, обеспечивают все условия для высокоточной стрельбы в сложных климатических условиях. Оптика прицела не запотевает от быстрой смены температур, а сам прицел выдержит кратковременное погружение в воду на глубину 1 метр. Прицел готов к работе при температурах от -25°С до +40°С, прибор можно использовать во время зимней охоты, а также в летом, например, для спортивных тренировок или во время сафари.
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