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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722370
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Описание товара Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 124 RD
Коллиматорный прицел Veber Wolf Reflex 124 RD предназначен для установки на огнестрельное и пневматическое оружие для охоты, спортивной и развлекательной стрельбы. Прицел открытого типа сохраняет широкое поле зрения и позволяет целится, глядя двумя глазами.
Особенности:
Размер линзы 24х17 мм
Полное многослойное просветление линзы FMC
Прицельная марка 2МОА красного цвета
6 уровней яркости марки, ручная регулировка
Вертикальные и боковые поправки с помощью винтов
Диапазон поправок +/-50МОА, цена деления механизма поправок – 1МОА
Корпус из алюминиевого сплава с безбликовым покрытием
Питание от батареи CR2032, до 3600 часов работы
Уровень влагозащищенности IPX4
Адаптер для установки на планку Weaver от 44 мм в комплекте
Коллиматорный прицел Veber Wolf Reflex 124 RD предназначен для установки на огнестрельное и пневматическое оружие для охоты, спортивной и развлекательной стрельбы. Прицел открытого типа сохраняет широкое поле зрения и позволяет целится, глядя двумя глазами.
Особенности:
Размер линзы 24х17 мм
Полное многослойное просветление линзы FMC
Прицельная марка 2МОА красного цвета
6 уровней яркости марки, ручная регулировка
Вертикальные и боковые поправки с помощью винтов
Диапазон поправок +/-50МОА, цена деления механизма поправок – 1МОА
Корпус из алюминиевого сплава с безбликовым покрытием
Питание от батареи CR2032, до 3600 часов работы
Уровень влагозащищенности IPX4
Адаптер для установки на планку Weaver от 44 мм в комплекте
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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