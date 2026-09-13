Прицел цифровой Veber Rapid PD-S470CL ночной
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Характеристики
Тип крепления
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Диаметр объектива
30 мм
Кратность увеличения (х)
5.6
Удаление выходного зрачка, мм
100
Ударная стойкость, Дж
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722367
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Характеристики
Бренд
Veber
Длина прицела
245х75х55 мм
Тип крепления
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Диаметр объектива
30 мм
Кратность увеличения (х)
5.6
Удаление выходного зрачка, мм
100
Ударная стойкость, Дж
600
Диапазон рабочих температур (°C)
от -30 до 55
Время автономной работы
до 5 часов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х9
Вес, кг.
1.4
Описание товара Прицел цифровой Veber Rapid PD-S470CL ночной
Veber Rapid PD-S470CL — это многофункциональный цифровой прицел, который объединяет высокочувствительную оптику (с сенсором 4K), лазерный дальномер и баллистический калькулятор в одном корпусе. Модель предназначена для установки на нарезное и гладкоствольное оружие с энергией отдачи до 6000 Дж. Отличительной чертой прицела является круглый дисплей, который создает естественное и привычное поле зрения, как в классических оптических прицелах.
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Бренд
Veber
Длина прицела
245х75х55 мм
Тип крепления
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Диаметр объектива
30 мм
Кратность увеличения (х)
5.6
Удаление выходного зрачка, мм
100
Ударная стойкость, Дж
600
Диапазон рабочих температур (°C)
от -30 до 55
Время автономной работы
до 5 часов
Страна производитель
Китай
Veber Rapid PD-S470CL — это многофункциональный цифровой прицел, который объединяет высокочувствительную оптику (с сенсором 4K), лазерный дальномер и баллистический калькулятор в одном корпусе. Модель предназначена для установки на нарезное и гладкоствольное оружие с энергией отдачи до 6000 Дж. Отличительной чертой прицела является круглый дисплей, который создает естественное и привычное поле зрения, как в классических оптических прицелах.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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