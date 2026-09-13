Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450C ночной
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Характеристики
Тип крепления
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Диаметр объектива
23 мм
Кратность увеличения (х)
4
Удаление выходного зрачка, мм
100
Ударная стойкость, Дж
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722364
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Характеристики
Бренд
Veber
Длина прицела
245х75х55 мм
Тип крепления
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Диаметр объектива
23 мм
Кратность увеличения (х)
4
Удаление выходного зрачка, мм
100
Ударная стойкость, Дж
6000
Диапазон рабочих температур (°C)
от -30 до 55
Время автономной работы
до 5 часов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х9
Вес, кг.
1.3
Описание товара Прицел цифровой Veber Rapid PD-S450C ночной
Veber Rapid PD-S450CL — это многофункциональный цифровой прицел, который объединяет высокочувствительную оптику (с сенсором 4K), лазерный дальномер и баллистический калькулятор в одном корпусе. Модель предназначена для установки на нарезное и гладкоствольное оружие с энергией отдачи до 6000 Дж. Отличительной чертой прицела является круглый дисплей, который создает естественное и привычное поле зрения, как в классических оптических прицелах.
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Бренд
Veber
Длина прицела
245х75х55 мм
Тип крепления
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Диаметр объектива
23 мм
Кратность увеличения (х)
4
Удаление выходного зрачка, мм
100
Ударная стойкость, Дж
6000
Диапазон рабочих температур (°C)
от -30 до 55
Время автономной работы
до 5 часов
Страна производитель
Китай
Veber Rapid PD-S450CL — это многофункциональный цифровой прицел, который объединяет высокочувствительную оптику (с сенсором 4K), лазерный дальномер и баллистический калькулятор в одном корпусе. Модель предназначена для установки на нарезное и гладкоствольное оружие с энергией отдачи до 6000 Дж. Отличительной чертой прицела является круглый дисплей, который создает естественное и привычное поле зрения, как в классических оптических прицелах.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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