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Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка

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Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 1
Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 2
Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 3
Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 4
Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 5
Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 6
Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
Obi Thine Xi
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 1
  • Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 2
  • Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 3
  • Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 4
  • Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 5
  • Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 6
  • Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722075
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804126151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
Obi Thine Xi
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Prophecies Agog And Clear.), Obi Xi, DED2TFREF99&LVBREFOP125DIR#35, Voluptuous Antics Enter The Hemisphere, Ritualist, DED2UUREFGOO&AOBREFATSW93DIR#26, Modest, ID, DED2UUREFC99&AOBREFATSW93DIR#8, LAPS, Looking Back In Rapture.), DED2?REF?98&PJREFA91DIR#17
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка

Первый трек альбома OBI THINE XI от RICO PUESTEL был выпущен в начале 2017 года (а слушатели по всему миру начали его слушать уже в 2018 году), и на создание этого безумного и захватывающего путешествия ушло 4 года. Фантастическая концепция OBI THINE XI (основанная на анаграмме названия лейбла EXHIBITION) рассказывает истории из удивительного, целостного пространства в космосе, где присутствуют два дуалистических слоя и скорости восприятия:. с одной стороны, в космосе, основной сюжет основан на идее выставки-прогулки, представляющей собой кульминацию самого лейбла EXHIBITION. В ходе этих прогулок от одной экспозиции к другой, путешествие раскрывает различные грани музыкального мировоззрения RICO PUESTEL: от уникально созданных глубин OBI XI или RITUALIST до прямолинейных воодушевляющих композиций, таких как MODEST или ID (сотрудничество с основоположником сцены Томом Ваксом), и, наконец, достигает кульминации в мелодиях THINE в стиле ретро-игр, завершающих эту первобытную арку. На другой стороне пластинки TIME находится эксклюзивный мини-альбом на 12-дюймовой пластинке, который отдает дань уважения виниловой пластинке (и всем ее поклонникам) с четырьмя треками в конце каждой стороны, рассказывающими истории в своем собственном темпе и отражающими их взгляд на основную часть альбома, подобно задумчивым и лихорадочным сновидениям из мест, где нет никакого представления о времени. Объединение. обоих слоев сливает дуализм пространства и времени, демонстрируя своеобразные идеи и музыкальные излишества Рико Пуэстеля в его понимании и определении техно-музыки и не только – вы просто обязаны сказать «да» этому излишеству…

Отзывы о товаре Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804126151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rico Puestel
Альбом (сингл)
Obi Thine Xi
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Prophecies Agog And Clear.), Obi Xi, DED2TFREF99&LVBREFOP125DIR#35, Voluptuous Antics Enter The Hemisphere, Ritualist, DED2UUREFGOO&AOBREFATSW93DIR#26, Modest, ID, DED2UUREFC99&AOBREFATSW93DIR#8, LAPS, Looking Back In Rapture.), DED2?REF?98&PJREFA91DIR#17
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Первый трек альбома OBI THINE XI от RICO PUESTEL был выпущен в начале 2017 года (а слушатели по всему миру начали его слушать уже в 2018 году), и на создание этого безумного и захватывающего путешествия ушло 4 года. Фантастическая концепция OBI THINE XI (основанная на анаграмме названия лейбла EXHIBITION) рассказывает истории из удивительного, целостного пространства в космосе, где присутствуют два дуалистических слоя и скорости восприятия:. с одной стороны, в космосе, основной сюжет основан на идее выставки-прогулки, представляющей собой кульминацию самого лейбла EXHIBITION. В ходе этих прогулок от одной экспозиции к другой, путешествие раскрывает различные грани музыкального мировоззрения RICO PUESTEL: от уникально созданных глубин OBI XI или RITUALIST до прямолинейных воодушевляющих композиций, таких как MODEST или ID (сотрудничество с основоположником сцены Томом Ваксом), и, наконец, достигает кульминации в мелодиях THINE в стиле ретро-игр, завершающих эту первобытную арку. На другой стороне пластинки TIME находится эксклюзивный мини-альбом на 12-дюймовой пластинке, который отдает дань уважения виниловой пластинке (и всем ее поклонникам) с четырьмя треками в конце каждой стороны, рассказывающими истории в своем собственном темпе и отражающими их взгляд на основную часть альбома, подобно задумчивым и лихорадочным сновидениям из мест, где нет никакого представления о времени. Объединение. обоих слоев сливает дуализм пространства и времени, демонстрируя своеобразные идеи и музыкальные излишества Рико Пуэстеля в его понимании и определении техно-музыки и не только – вы просто обязаны сказать «да» этому излишеству…
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Отзывы


Rico Puestel - Obi Thine Xi (Coloured) (4251804126151) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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