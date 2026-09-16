Placid Angles - Touch The Earth (4251804125147) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Placid Angles
Альбом (сингл)
Touch The Earth
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб.
В наличии
Код товара: 722035
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Загружаем...
4 500 руб.
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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804125147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Placid Angles
Альбом (сингл)
Touch The Earth
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Osiyo (Hello Again), Deep Blue, Our Love Is The Place, Clouds Over Clifden, Touch The Earth (Feel The Rain), When The Sun Shines Through, Natsukashii, Dakota, Cha'kwaina, One With, Beauty Begins With Us, Amazonas, Moviment
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Placid Angles - Touch The Earth (4251804125147) виниловая пластинка
Когда в 1997 году вышел первый альбом Placid Angels, Джон Белтран уже был признанной фигурой на тогда еще зарождающейся сцене танцевальной музыки. Он обладал талантом как к мелодичной стороне, так и к замысловатому ритмическому программированию. Этот фирменный стиль был характерен как для его ранних записей 1990-х годов, так и для этой новой части серии Placid Angels. Восхитительные синтезаторы, IDM эпохи Aphex Twin и свободные перкуссионные паттерны переносят вас прямо туда, где все начиналось, когда жанры ничего не значили, а Бельтран только начинал экспериментировать с любым звуком, который мог бы поднять ваше сознание на новый уровень.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804125147]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Placid Angles
Альбом (сингл)
Touch The Earth
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Osiyo (Hello Again), Deep Blue, Our Love Is The Place, Clouds Over Clifden, Touch The Earth (Feel The Rain), When The Sun Shines Through, Natsukashii, Dakota, Cha'kwaina, One With, Beauty Begins With Us, Amazonas, Moviment
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Когда в 1997 году вышел первый альбом Placid Angels, Джон Белтран уже был признанной фигурой на тогда еще зарождающейся сцене танцевальной музыки. Он обладал талантом как к мелодичной стороне, так и к замысловатому ритмическому программированию. Этот фирменный стиль был характерен как для его ранних записей 1990-х годов, так и для этой новой части серии Placid Angels. Восхитительные синтезаторы, IDM эпохи Aphex Twin и свободные перкуссионные паттерны переносят вас прямо туда, где все начиналось, когда жанры ничего не значили, а Бельтран только начинал экспериментировать с любым звуком, который мог бы поднять ваше сознание на новый уровень.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Placid Angles - Touch The Earth (4251804125147) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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