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Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка

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Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка - фото 1
Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Exzakt
Альбом (сингл)
Essential Cuts
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка - фото 1
  • Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721778
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0076625930282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Exzakt
Альбом (сингл)
Essential Cuts
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Exzakt–Speaker Breaka, Exzakt–End Of The Pain, Exzakt–Start Of The Party, Exzakt & BFX–Close, Exzakt–More Bounce To The Ounce, Exzakt–Second Wave, Exzakt–Me & My 808 (Jensen Interceptor Remix), Exzakt–Sub.Sonic Bass, Exzakt–Citi Of Bass, Exzakt & Sinistar (2)–Take Another Hit
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Exzakt–Speaker Breaka, Exzakt–End Of The Pain, Exzakt–Start Of The Party, Exzakt & BFX–Close, Exzakt–More Bounce To The Ounce, Exzakt–Second Wave, Exzakt–Me & My 808 (Jensen Interceptor Remix), Exzakt–Sub.Sonic Bass, Exzakt–Citi Of Bass, Exzakt & Sinistar (2)–Take Another Hit

Отзывы о товаре Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[0076625930282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Exzakt
Альбом (сингл)
Essential Cuts
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Exzakt–Speaker Breaka, Exzakt–End Of The Pain, Exzakt–Start Of The Party, Exzakt & BFX–Close, Exzakt–More Bounce To The Ounce, Exzakt–Second Wave, Exzakt–Me & My 808 (Jensen Interceptor Remix), Exzakt–Sub.Sonic Bass, Exzakt–Citi Of Bass, Exzakt & Sinistar (2)–Take Another Hit
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Exzakt–Speaker Breaka, Exzakt–End Of The Pain, Exzakt–Start Of The Party, Exzakt & BFX–Close, Exzakt–More Bounce To The Ounce, Exzakt–Second Wave, Exzakt–Me & My 808 (Jensen Interceptor Remix), Exzakt–Sub.Sonic Bass, Exzakt–Citi Of Bass, Exzakt & Sinistar (2)–Take Another Hit
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Exzakt - Essential Cuts (Coloured) (0076625930282) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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