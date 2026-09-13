Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER
Конвектор Electrolux ECH/U-2000 ER рассчитан на площадь до 25 кв. м. Нейтральный лаконичный дизайн этой модели делает её подходящим вариантом для любого помещения – в гостиной, спальне или детской будет тепло, вне зависимости от капризов погоды и прихотей коммунальных служб. Прибор можно установить на ножки с колёсиками или повесить на стену. Высокую эффективность гарантирует монолитный нагревательный элемент Х-образной формы, которая способствует быстрой теплоотдаче. К вашим услугам два режима: выбирайте полную или половинную мощность. Доступна и регулировка температуры в диапазоне от 5 до 30°. Если вы хотите включить обогреватель на время вашего сна, но не планируете, чтобы он работал всю ночь, устанавливайте таймер (от 1 до 24 часов). По истечении заданного времени отключение произойдёт автоматически. В случае непродолжительно отключения электроэнергии настройки сохранятся – вам не придётся вводить их заново (Auto Restart). Безопасность использования обеспечивается функцией «Родительский контроль», позволяющей заблокировать доступ к управлению, и надёжной системой защиты от перегрева и опрокидывания. В этих случаях устройство выключается.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
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