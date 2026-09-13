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Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER

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Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 2
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Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 4
Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 5
Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 6
Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 7
Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 8
Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 9
Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 10
Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 1
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 2
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 3
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 4
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 5
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 6
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 7
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 8
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 9
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 10
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
7 560 руб.  9 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721200
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, аксессуары, документация, упаковка
Мощность обогрева
2 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х45х13
Вес, кг.
6.1

Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER

Конвектор Electrolux ECH/U-2000 ER рассчитан на площадь до 25 кв. м. Нейтральный лаконичный дизайн этой модели делает её подходящим вариантом для любого помещения – в гостиной, спальне или детской будет тепло, вне зависимости от капризов погоды и прихотей коммунальных служб. Прибор можно установить на ножки с колёсиками или повесить на стену. Высокую эффективность гарантирует монолитный нагревательный элемент Х-образной формы, которая способствует быстрой теплоотдаче. К вашим услугам два режима: выбирайте полную или половинную мощность. Доступна и регулировка температуры в диапазоне от 5 до 30°. Если вы хотите включить обогреватель на время вашего сна, но не планируете, чтобы он работал всю ночь, устанавливайте таймер (от 1 до 24 часов). По истечении заданного времени отключение произойдёт автоматически. В случае непродолжительно отключения электроэнергии настройки сохранятся – вам не придётся вводить их заново (Auto Restart). Безопасность использования обеспечивается функцией «Родительский контроль», позволяющей заблокировать доступ к управлению, и надёжной системой защиты от перегрева и опрокидывания. В этих случаях устройство выключается.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Electrolux ECH/U-2000 ER




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, аксессуары, документация, упаковка
Мощность обогрева
2 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
25 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/U-2000 ER рассчитан на площадь до 25 кв. м. Нейтральный лаконичный дизайн этой модели делает её подходящим вариантом для любого помещения – в гостиной, спальне или детской будет тепло, вне зависимости от капризов погоды и прихотей коммунальных служб. Прибор можно установить на ножки с колёсиками или повесить на стену. Высокую эффективность гарантирует монолитный нагревательный элемент Х-образной формы, которая способствует быстрой теплоотдаче. К вашим услугам два режима: выбирайте полную или половинную мощность. Доступна и регулировка температуры в диапазоне от 5 до 30°. Если вы хотите включить обогреватель на время вашего сна, но не планируете, чтобы он работал всю ночь, устанавливайте таймер (от 1 до 24 часов). По истечении заданного времени отключение произойдёт автоматически. В случае непродолжительно отключения электроэнергии настройки сохранятся – вам не придётся вводить их заново (Auto Restart). Безопасность использования обеспечивается функцией «Родительский контроль», позволяющей заблокировать доступ к управлению, и надёжной системой защиты от перегрева и опрокидывания. В этих случаях устройство выключается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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