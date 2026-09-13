Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER
Конвектор Electrolux ECH/AS2-2000 ER — продукт серии Air Stream, сочетает в себе современный дизайн и мощность, обеспечивая комфорт и тепло в вашем доме. Благодаря своим компактным размерам (высота 40 см, ширина 83 см и глубина 11.3 см), он легко вписывается в любой интерьер и не занимает много места. Особенностью данной модели является использование монолитного нагревательного элемента X-DUOS, обеспечивающий быстрый и равномерный нагрев помещения площадью до 25 квадратных метров. Благодаря двум режимам работы, вы можете выбрать наиболее подходящую температуру для создания комфортного микроклимата в помещении. Управление конвектором осуществляется с помощью электронного блока, который обеспечивает точность установки температуры до 1,0 °С. На дисплее отображается текущая температура включения, что позволяет контролировать процесс обогрева и поддерживать оптимальный температурный режим. Безопасность использования обеспечивается защитой от перегрева и функцией отключения при сильном наклоне. Максимальная мощность устройства составляет 2000 Вт, что позволяет быстро нагреть помещение и поддерживать комфортную температуру. Класс IP24 позволяет использовать конвектор в различных условиях. Electrolux ECH/AS2-2000 ER работает от сети 220 В с частотой 50 Гц. В комплекте поставляется сетевой кабель с вилкой. Несмотря на свою мощность, устройство имеет небольшой вес — всего 5.3 кг.
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Теги товара: с электронным термостатом
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: с электронным термостатом
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