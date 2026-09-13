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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER

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Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 1
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 2
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 3
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 4
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 5
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 6
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 7
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 8
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 9
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 10
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 11
Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 1
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 2
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 3
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 4
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 5
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 6
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 7
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 8
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 9
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 10
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 11
  • Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
8 040 руб.  10 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721199
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х45х15
Вес, кг.
6.2

Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER

Конвектор Electrolux ECH/AS2-2000 ER — продукт серии Air Stream, сочетает в себе современный дизайн и мощность, обеспечивая комфорт и тепло в вашем доме. Благодаря своим компактным размерам (высота 40 см, ширина 83 см и глубина 11.3 см), он легко вписывается в любой интерьер и не занимает много места. Особенностью данной модели является использование монолитного нагревательного элемента X-DUOS, обеспечивающий быстрый и равномерный нагрев помещения площадью до 25 квадратных метров. Благодаря двум режимам работы, вы можете выбрать наиболее подходящую температуру для создания комфортного микроклимата в помещении. Управление конвектором осуществляется с помощью электронного блока, который обеспечивает точность установки температуры до 1,0 °С. На дисплее отображается текущая температура включения, что позволяет контролировать процесс обогрева и поддерживать оптимальный температурный режим. Безопасность использования обеспечивается защитой от перегрева и функцией отключения при сильном наклоне. Максимальная мощность устройства составляет 2000 Вт, что позволяет быстро нагреть помещение и поддерживать комфортную температуру. Класс IP24 позволяет использовать конвектор в различных условиях. Electrolux ECH/AS2-2000 ER работает от сети 220 В с частотой 50 Гц. В комплекте поставляется сетевой кабель с вилкой. Несмотря на свою мощность, устройство имеет небольшой вес — всего 5.3 кг.

Отзывы о товаре Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2-2000 ER




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Мощность обогрева
2000 Вт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный, настенный
Рекомендуемая площадь обогрева
25 м?
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Конвектор Electrolux ECH/AS2-2000 ER — продукт серии Air Stream, сочетает в себе современный дизайн и мощность, обеспечивая комфорт и тепло в вашем доме. Благодаря своим компактным размерам (высота 40 см, ширина 83 см и глубина 11.3 см), он легко вписывается в любой интерьер и не занимает много места. Особенностью данной модели является использование монолитного нагревательного элемента X-DUOS, обеспечивающий быстрый и равномерный нагрев помещения площадью до 25 квадратных метров. Благодаря двум режимам работы, вы можете выбрать наиболее подходящую температуру для создания комфортного микроклимата в помещении. Управление конвектором осуществляется с помощью электронного блока, который обеспечивает точность установки температуры до 1,0 °С. На дисплее отображается текущая температура включения, что позволяет контролировать процесс обогрева и поддерживать оптимальный температурный режим. Безопасность использования обеспечивается защитой от перегрева и функцией отключения при сильном наклоне. Максимальная мощность устройства составляет 2000 Вт, что позволяет быстро нагреть помещение и поддерживать комфортную температуру. Класс IP24 позволяет использовать конвектор в различных условиях. Electrolux ECH/AS2-2000 ER работает от сети 220 В с частотой 50 Гц. В комплекте поставляется сетевой кабель с вилкой. Несмотря на свою мощность, устройство имеет небольшой вес — всего 5.3 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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