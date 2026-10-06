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Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка

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Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 1
Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 2
Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 3
Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 4
Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 5
Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 6
Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Dj Krush
Альбом (сингл)
Jaku
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 1
  • Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 2
  • Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 3
  • Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 4
  • Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 5
  • Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 6
  • Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720473
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469536337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Dj Krush
Альбом (сингл)
Jaku
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Still Island (Album Version), Road to Nowhere (Album Version), Nosferatu (Album Version), The Beginning (Album Version), Transition (Album Version), Stormy Cloud, Univearth (Album Version), Decks-athron (Album Version), Kill Switch (Album Version), Pretense (Album Version), Slit of Cloud (Album Version), Passage (Album Version), Beyond Raging Waves (Album Version), Distant Voices (Album Version), Song 2 (Album Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Still Island (Album Version), Road to Nowhere (Album Version), Nosferatu (Album Version), The Beginning (Album Version), Transition (Album Version), Stormy Cloud, Univearth (Album Version), Decks-athron (Album Version), Kill Switch (Album Version), Pretense (Album Version), Slit of Cloud (Album Version), Passage (Album Version), Beyond Raging Waves (Album Version), Distant Voices (Album Version), Song 2 (Album Version)

Отзывы о товаре Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469536337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Dj Krush
Альбом (сингл)
Jaku
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Still Island (Album Version), Road to Nowhere (Album Version), Nosferatu (Album Version), The Beginning (Album Version), Transition (Album Version), Stormy Cloud, Univearth (Album Version), Decks-athron (Album Version), Kill Switch (Album Version), Pretense (Album Version), Slit of Cloud (Album Version), Passage (Album Version), Beyond Raging Waves (Album Version), Distant Voices (Album Version), Song 2 (Album Version)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Still Island (Album Version), Road to Nowhere (Album Version), Nosferatu (Album Version), The Beginning (Album Version), Transition (Album Version), Stormy Cloud, Univearth (Album Version), Decks-athron (Album Version), Kill Switch (Album Version), Pretense (Album Version), Slit of Cloud (Album Version), Passage (Album Version), Beyond Raging Waves (Album Version), Distant Voices (Album Version), Song 2 (Album Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Dj Krush - Jaku (8718469536337) виниловая пластинка - по цене 4200 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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