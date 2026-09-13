Кухонные весы Blackton Bt KS114 Серый
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
пластик
Управление
элекронное
Тип элементов питания
1 х CR2032
Единицы измерения
граммы, унция, фунт, мл
Предел взвешивания, кг
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719567
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
пластик
Управление
элекронное
Тип элементов питания
1 х CR2032
Цвет
серый
Единицы измерения
граммы, унция, фунт, мл
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х17
Вес, г.
550
Описание товара Кухонные весы Blackton Bt KS114 Серый
Эти весы с точностью до 1 грамма помогут вам точно отмерить ингредиенты для любых рецептов, будь то выпечка, приготовление соусов или просто взвешивание продуктов. Модель Bt KS114 оснащена удобной чашей для взвешивания с градуировкой. Максимальный вес составляет 5 кг.
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
пластик
Управление
элекронное
Тип элементов питания
1 х CR2032
Цвет
серый
Единицы измерения
граммы, унция, фунт, мл
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
5
Страна производитель
Китай
Эти весы с точностью до 1 грамма помогут вам точно отмерить ингредиенты для любых рецептов, будь то выпечка, приготовление соусов или просто взвешивание продуктов. Модель Bt KS114 оснащена удобной чашей для взвешивания с градуировкой. Максимальный вес составляет 5 кг.
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