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Аккумулятор Godox VB26B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Godox VB26B

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Аккумулятор Godox VB26B - фото 1
Аккумулятор Godox VB26B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Модель аккумулятора
VB26B
Емкость аккумулятора, мАч
2980
Для устройств
для фотокамер Sony, Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Fujifilm серии V860III, AD100 Pro.
  • Аккумулятор Godox VB26B - фото 1
  • Аккумулятор Godox VB26B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719063
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Характеристики

Бренд
Godox
Модель аккумулятора
VB26B
Емкость аккумулятора, мАч
2980
Для устройств
для фотокамер Sony, Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Fujifilm серии V860III, AD100 Pro.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
200

Описание товара Аккумулятор Godox VB26B

Godox VB26B – литий-ионный аккумулятор для накамерных вспышек Godox серии V1 (для фотокамер Sony, Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Fujifilm), серии V860III (для фотокамер Sony, Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Fujifilm), AD100 Pro. Емкость аккумулятора 2980 мАч (21,45 Втч), выходное напряжение 7,2 В. Для зарядки VB26B предназначено устройство VC26, которое через USB-разъем подключается к сетевому адаптеру, порту компьютера или другому источнику питания с напряжением 5 В. Зарядное устройство не входит в комплект. Аккумулятор Godox VB26B (7,2В / 2980мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором VB26 (7,2В / 2600мАч) и VB26A (7,2В / 3000мАч).

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Характеристики
Бренд
Godox
Модель аккумулятора
VB26B
Емкость аккумулятора, мАч
2980
Для устройств
для фотокамер Sony, Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Fujifilm серии V860III, AD100 Pro.
Страна производитель
Китай
Описание
Godox VB26B – литий-ионный аккумулятор для накамерных вспышек Godox серии V1 (для фотокамер Sony, Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Fujifilm), серии V860III (для фотокамер Sony, Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Fujifilm), AD100 Pro. Емкость аккумулятора 2980 мАч (21,45 Втч), выходное напряжение 7,2 В. Для зарядки VB26B предназначено устройство VC26, которое через USB-разъем подключается к сетевому адаптеру, порту компьютера или другому источнику питания с напряжением 5 В. Зарядное устройство не входит в комплект. Аккумулятор Godox VB26B (7,2В / 2980мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором VB26 (7,2В / 2600мАч) и VB26A (7,2В / 3000мАч).
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