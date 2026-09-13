Аккумулятор Godox VB26B
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Характеристики
Описание товара Аккумулятор Godox VB26B
Godox VB26B – литий-ионный аккумулятор для накамерных вспышек Godox серии V1 (для фотокамер Sony, Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Fujifilm), серии V860III (для фотокамер Sony, Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Fujifilm), AD100 Pro. Емкость аккумулятора 2980 мАч (21,45 Втч), выходное напряжение 7,2 В. Для зарядки VB26B предназначено устройство VC26, которое через USB-разъем подключается к сетевому адаптеру, порту компьютера или другому источнику питания с напряжением 5 В. Зарядное устройство не входит в комплект. Аккумулятор Godox VB26B (7,2В / 2980мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором VB26 (7,2В / 2600мАч) и VB26A (7,2В / 3000мАч).
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Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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