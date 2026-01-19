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Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7

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Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 - фото 1
Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 - фото 2
Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 - фото 3
Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 - фото 4
Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 - фото 5
Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 - фото 1
  • Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 - фото 2
  • Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 - фото 3
  • Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 - фото 4
  • Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 - фото 5
  • Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718963
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Характеристики

Бренд
Dreame
Высота, мм
350
Длина, м
0.33
Ширина, мм
285
Размеры в упаковке, см
35х33х29
Вес, кг.
3.9

Описание товара Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7

Комплект для подключения Dreame RAW7 к водопроводу для автоматической заправки и слива воды для роботов-пылесосов Dreame X50Ultra Complete/X50Master предоставляет удобство и автоматизацию процесса ухода за помещением. Данный комплект позволяет роботу-пылесосу Dreame работать более продолжительное время без необходимости ручной заправки и опорожнения бака для воды. Система автоматической заправки и слива воды включает в себя механизмы и датчики, которые контролируют заправку и слив воды робота-пылесоса. Система обеспечивает автоматический забор чистой воды в один контейнер и опорожнение контейнера для использованной воды. Комплектующие для подключения и переходники предназначены для соединения системы автоматической заправки и слива воды с роботом-пылесосом. Все разъемы соответствуют конкретной модели робота-пылесоса Dreame X50Ultra Complete/X50Master. *Модуль подключения к водопроводу и канализации Dreame Kit RAW7 для роботов-пылесосов Dreame X50Ultra Complete/X50Master Комплект для подключения Dreame RAW7

Отзывы о товаре Комплект для подключения к водопроводу Dreame RAW7

Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Тюпалов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
просто пушка, пылисос на 95% становится автономным. Главное убедитесь что все гермитично подключили и ничего не течет. Однозначно данный комплект стоит своих денег и если покупаете дорогой пылисос то на 100% НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕТАТЬ ДАННЫЙ ДЕВАЙС
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штучка , муж установил без проблем. Убрал какие-то уголки, чтобы станция стояла ближе к стене, а то они сзади сильно выпирали и было не очень красиво. После установки станция не видела эту штуку, потому что пылесос делал уборку , а для теста нужно поставить пылесос на станцию . Я даже немного начала паниковать и искать в чем может быть причина, и как мне найти этот тест, но потом взяла себя в руки установила пылесос на станцию и в приложении тут же запустился тест, все прошло хорошо и вот я второй день вообще не касаюсь пылесоса, не чудеса ли это
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Наталия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подключили пылесос без проблем! В приложении подтвердили после проверки. Только после проверки пылесос запустился! Работает отлично! Для подключения есть все необходимые расходные материалы! Трубки достаточно длинные, если необходимо «тянуть» воду.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Тюлень Батончик

Достоинства:


Комментарий:
подходит к dreame L40s ultra pro и теперь я больше не подхожу к пылесосу ВООБЩЕ. ОН ВСЕ САМ. и налить и вылить. идеально. спасибо!!!!! доставка очень быстрая, цена лучше всех тоже.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Высота, мм
350
Длина, м
0.33
Ширина, мм
285
Описание
Комплект для подключения Dreame RAW7 к водопроводу для автоматической заправки и слива воды для роботов-пылесосов Dreame X50Ultra Complete/X50Master предоставляет удобство и автоматизацию процесса ухода за помещением. Данный комплект позволяет роботу-пылесосу Dreame работать более продолжительное время без необходимости ручной заправки и опорожнения бака для воды. Система автоматической заправки и слива воды включает в себя механизмы и датчики, которые контролируют заправку и слив воды робота-пылесоса. Система обеспечивает автоматический забор чистой воды в один контейнер и опорожнение контейнера для использованной воды. Комплектующие для подключения и переходники предназначены для соединения системы автоматической заправки и слива воды с роботом-пылесосом. Все разъемы соответствуют конкретной модели робота-пылесоса Dreame X50Ultra Complete/X50Master. *Модуль подключения к водопроводу и канализации Dreame Kit RAW7 для роботов-пылесосов Dreame X50Ultra Complete/X50Master Комплект для подключения Dreame RAW7
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Тюпалов Алексей

Достоинства:


Комментарий:
просто пушка, пылисос на 95% становится автономным. Главное убедитесь что все гермитично подключили и ничего не течет. Однозначно данный комплект стоит своих денег и если покупаете дорогой пылисос то на 100% НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕТАТЬ ДАННЫЙ ДЕВАЙС
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штучка , муж установил без проблем. Убрал какие-то уголки, чтобы станция стояла ближе к стене, а то они сзади сильно выпирали и было не очень красиво. После установки станция не видела эту штуку, потому что пылесос делал уборку , а для теста нужно поставить пылесос на станцию . Я даже немного начала паниковать и искать в чем может быть причина, и как мне найти этот тест, но потом взяла себя в руки установила пылесос на станцию и в приложении тут же запустился тест, все прошло хорошо и вот я второй день вообще не касаюсь пылесоса, не чудеса ли это
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Наталия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Подключили пылесос без проблем! В приложении подтвердили после проверки. Только после проверки пылесос запустился! Работает отлично! Для подключения есть все необходимые расходные материалы! Трубки достаточно длинные, если необходимо «тянуть» воду.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Тюлень Батончик

Достоинства:


Комментарий:
подходит к dreame L40s ultra pro и теперь я больше не подхожу к пылесосу ВООБЩЕ. ОН ВСЕ САМ. и налить и вылить. идеально. спасибо!!!!! доставка очень быстрая, цена лучше всех тоже.


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