Уцененный товар Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние, 717454
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Количество ламп
8
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
65
S освещ. до, м?
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%4 640 руб. 10 300 руб.
В наличии
Код товара: 717454
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 640 руб. -55%
10 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Люстра
Высота, см
103
Количество ламп
8
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
65
S освещ. до, м?
16
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х40х37
Вес, кг.
2.9
Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, цепь, чашка, крепления, документация
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Бренд
Тип товара
Люстра
Высота, см
103
Количество ламп
8
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
65
S освещ. до, м?
16
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Страна производитель
Россия
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, цепь, чашка, крепления, документация
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Теги товара: В спальню, В стиле Барокко, Подвесные, В классическом стиле, 8 рожковые, Со свечами, Для веранды, Е14, Из металла, Винтажные, Плетеные, На штанге, подвесные в стиле лофт
Смотрите также: Люстры, Настенные светильники, Настольные светильники, Подсветка интерьерная, Потолочные светильники, Светотехника, Фонари и переносные световые приборы, Недорогие, Потолочные, Светодиодные, В зал, Дизайнерские, Для кафе, В современном стиле, Для подростка, Для офиса, В стиле Прованс, 4 рожка
Теги товара: В спальню, В стиле Барокко, Подвесные, В классическом стиле, 8 рожковые, Со свечами, Для веранды, Е14, Из металла, Винтажные, Плетеные, На штанге, подвесные в стиле лофт
Уцененный товар Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 4640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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