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Уцененный товар Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 717454
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Уцененный товар Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние, 717454

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Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние - фото 1
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Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние - фото 2
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Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Люстра
Количество ламп
8
Материал основания
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
65
S освещ. до, м?
16
  • Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние - фото 1
  • Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние - фото 2
  • Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
4 640 руб.  10 300 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717454
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние
4 640 руб. -55%
10 300 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Высота, см
103
Количество ламп
8
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
65
S освещ. до, м?
16
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х40х37
Вес, кг.
2.9

Описание товара Уцененный товар Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, цепь, чашка, крепления, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
VITALUCE
Тип товара
Люстра
Высота, см
103
Количество ламп
8
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл
Стиль
классика
Тип светильника
подвес
Тип цоколя
E14
Цвет каркаса
коричневый
Ширина, см
65
S освещ. до, м?
16
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Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, люстра, цепь, чашка, крепления, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Люстра VITALUCE V3717/8 хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 4640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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