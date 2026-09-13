Миксер Bosch MFQ4980B черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
850
Число скоростей
5
Объем чаши, л
0.5 л
Насадки
ножка-блендервенчики для взбиваниякрюки для замесанож для измельчения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716953
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
850
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Объем чаши, л
0.5 л
Насадки
ножка-блендервенчики для взбиваниякрюки для замесанож для измельчения
Размеры в упаковке, см
31х24х18
Вес, кг.
2.03
Описание товара Миксер Bosch MFQ4980B черный
Миксер Bosch MFQ4980B черный
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
850
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Объем чаши, л
0.5 л
Насадки
ножка-блендервенчики для взбиваниякрюки для замесанож для измельчения
Миксер Bosch MFQ4980B черный
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ4980B черный