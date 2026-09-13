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Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7

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Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
282 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716682
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.03

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 является превосходной основой для мощных игровых и рабочих станций нового поколения. Она идеально подходит энтузиастам и геймерам, планирующим сборку на базе новейших процессоров AMD Ryzen 9000 серии, чтобы раскрыть весь потенциал производительности в требовательных играх и при стриминге в высоком разрешении. Создатели контента также оценят её возможности для ускорения задач видеомонтажа, 3D-рендеринга и работы с большими проектами благодаря поддержке передовых интерфейсов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет AMD X870E, разработанный специально для сокета AM5 и нового поколения процессоров Ryzen. Этот чипсет гарантирует максимальную функциональность, включая обязательную поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для основного накопителя M.2. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что обеспечивает широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой пропускной способности для современных процессоров. Поддерживаются высокие частоты памяти и профили AMD EXPO для легкой и стабильной оптимизации. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - как минимум один слот M.2 с поддержкой PCIe 5.0, обеспечивающий высочайшие скорости чтения и записи. Наличие дополнительных слотов M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 и эффективных радиаторов для них позволяет создавать емкую и быструю дисковую подсистему без риска перегрева.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели построена с использованием высококачественных компонентов, характерных для серии TUF GAMING, и включает в себя многофазную схему для стабильной подачи энергии. Мощные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, что критически важно при использовании топовых многоядерных процессоров Ryzen 9 и их автоматического разгона Precision Boost Overdrive. Наличие разъемов дополнительного питания CPU (вероятно, конфигурации 8+8 или 8+4 pin) гарантирует достаточный запас мощности для любых нагрузок и умеренного ручного оверклокинга.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает современные высокоскоростные интерфейсы, в том числе множество портов USB, включая быстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Ключевой особенностью является наличие передового беспроводного модуля Wi-Fi 7, который обеспечивает беспрецедентную скорость и минимальные задержки в беспроводной сети, а также скоростного 2.5GbE Ethernet контроллера для стабильного проводного подключения. Качественный встроенный звуковой кодек обеспечивает чистое и детализированное звучание в играх и при просмотре медиаконтента, а поддержка технологии Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата ориентирована на использование с процессорами AMD для сокета AM5, и для раскрытия ее полного потенциала рекомендуется использовать новейшие чипы Ryzen 9000-й серии. Убедитесь, что ваш блок питания обладает достаточной мощностью и соответствующими коннекторами питания для процессора. При первой сборке настоятельно рекомендуется обновить BIOS до последней версии с официального сайта Asus, чтобы обеспечить максимальную совместимость, стабильность и доступ ко всем новым функциям платформы X870E.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING X870E-PLUS WIFI7 является превосходной основой для мощных игровых и рабочих станций нового поколения. Она идеально подходит энтузиастам и геймерам, планирующим сборку на базе новейших процессоров AMD Ryzen 9000 серии, чтобы раскрыть весь потенциал производительности в требовательных играх и при стриминге в высоком разрешении. Создатели контента также оценят её возможности для ускорения задач видеомонтажа, 3D-рендеринга и работы с большими проектами благодаря поддержке передовых интерфейсов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет AMD X870E, разработанный специально для сокета AM5 и нового поколения процессоров Ryzen. Этот чипсет гарантирует максимальную функциональность, включая обязательную поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для основного накопителя M.2. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что обеспечивает широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно пространства для установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является залогом высокой пропускной способности для современных процессоров. Поддерживаются высокие частоты памяти и профили AMD EXPO для легкой и стабильной оптимизации. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - как минимум один слот M.2 с поддержкой PCIe 5.0, обеспечивающий высочайшие скорости чтения и записи. Наличие дополнительных слотов M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 и эффективных радиаторов для них позволяет создавать емкую и быструю дисковую подсистему без риска перегрева.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой модели построена с использованием высококачественных компонентов, характерных для серии TUF GAMING, и включает в себя многофазную схему для стабильной подачи энергии. Мощные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, что критически важно при использовании топовых многоядерных процессоров Ryzen 9 и их автоматического разгона Precision Boost Overdrive. Наличие разъемов дополнительного питания CPU (вероятно, конфигурации 8+8 или 8+4 pin) гарантирует достаточный запас мощности для любых нагрузок и умеренного ручного оверклокинга.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает современные высокоскоростные интерфейсы, в том числе множество портов USB, включая быстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. Ключевой особенностью является наличие передового беспроводного модуля Wi-Fi 7, который обеспечивает беспрецедентную скорость и минимальные задержки в беспроводной сети, а также скоростного 2.5GbE Ethernet контроллера для стабильного проводного подключения. Качественный встроенный звуковой кодек обеспечивает чистое и детализированное звучание в играх и при просмотре медиаконтента, а поддержка технологии Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата ориентирована на использование с процессорами AMD для сокета AM5, и для раскрытия ее полного потенциала рекомендуется использовать новейшие чипы Ryzen 9000-й серии. Убедитесь, что ваш блок питания обладает достаточной мощностью и соответствующими коннекторами питания для процессора. При первой сборке настоятельно рекомендуется обновить BIOS до последней версии с официального сайта Asus, чтобы обеспечить максимальную совместимость, стабильность и доступ ко всем новым функциям платформы X870E.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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