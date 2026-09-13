Мороженица Ariete 643 (00C064301AR0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
синий
Объем чаши, л
1.5 л
Программы приготовления
замороженный йогурт, мороженое, сорбет
Тип охлаждения чаши
в холодильнике
Мощность
12
Управление
кнопочное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714061
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Характеристики
Бренд
Особенности
время готовки мороженого 30 мин, время охлаждения 24 ч, противоскользящие ножки, прозрачная крышка для добавления ингредиентов, съёмная чаша с двойной изоляцией
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
синий
Объем чаши, л
1.5 л
Программы приготовления
замороженный йогурт, мороженое, сорбет
Тип охлаждения чаши
в холодильнике
Мощность
12
Управление
кнопочное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х26
Вес, кг.
4.06
Описание товара Мороженица Ariete 643 (00C064301AR0)
Мороженица Ariete 643 (00C064301AR0)
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Бренд
Особенности
время готовки мороженого 30 мин, время охлаждения 24 ч, противоскользящие ножки, прозрачная крышка для добавления ингредиентов, съёмная чаша с двойной изоляцией
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
синий
Объем чаши, л
1.5 л
Программы приготовления
замороженный йогурт, мороженое, сорбет
Тип охлаждения чаши
в холодильнике
Мощность
12
Управление
кнопочное
Страна производитель
Китай
Мороженица Ariete 643 (00C064301AR0)
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры
Мороженица Ariete 643 (00C064301AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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