Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
18
Длина воздушного шланга, м
0.16
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
8
Длина кабеля питания, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713885
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Характеристики
Бренд
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
18
Длина воздушного шланга, м
0.16
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
8
Длина кабеля питания, м
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х7
Вес, г.
650
Описание товара Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
18
Длина воздушного шланга, м
0.16
Тип манометра
цифровой
Максимальное давление, атм
8
Длина кабеля питания, м
3
Страна производитель
Китай
Автомобильный компрессор Digma QBK-275 шланг 0.16м
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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