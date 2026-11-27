Kebu - Urban Dreams (0194111012004) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kebu
Альбом (сингл)
Urban Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
В наличии
Код товара: 711354
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4 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111012004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kebu
Альбом (сингл)
Urban Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Enter Dreamland, Discovering Utopia, Another Reality, Free From The Pain, Memories Of Youth, Chased By The Ghost Of Yesterday, Echoes Of The Moment, Fleeting Lights, Late For The Meeting In The Maze, Hope, Distant Shores, Saved By MacGyver, Meeting The Ice Princess, Arrival Of The Tomato Plant Monsters, A Call Of Loneliness, Super Troopers, Clear Skies, Regrets, Dreamwalkers, Dream Of Hope
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kebu - Urban Dreams (0194111012004) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Enter Dreamland, Discovering Utopia, Another Reality, Free From The Pain, Memories Of Youth, Chased By The Ghost Of Yesterday, Echoes Of The Moment, Fleeting Lights, Late For The Meeting In The Maze, Hope, Distant Shores, Saved By MacGyver, Meeting The Ice Princess, Arrival Of The Tomato Plant Monsters, A Call Of Loneliness, Super Troopers, Clear Skies, Regrets, Dreamwalkers, Dream Of Hope
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111012004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kebu
Альбом (сингл)
Urban Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Enter Dreamland, Discovering Utopia, Another Reality, Free From The Pain, Memories Of Youth, Chased By The Ghost Of Yesterday, Echoes Of The Moment, Fleeting Lights, Late For The Meeting In The Maze, Hope, Distant Shores, Saved By MacGyver, Meeting The Ice Princess, Arrival Of The Tomato Plant Monsters, A Call Of Loneliness, Super Troopers, Clear Skies, Regrets, Dreamwalkers, Dream Of Hope
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Enter Dreamland, Discovering Utopia, Another Reality, Free From The Pain, Memories Of Youth, Chased By The Ghost Of Yesterday, Echoes Of The Moment, Fleeting Lights, Late For The Meeting In The Maze, Hope, Distant Shores, Saved By MacGyver, Meeting The Ice Princess, Arrival Of The Tomato Plant Monsters, A Call Of Loneliness, Super Troopers, Clear Skies, Regrets, Dreamwalkers, Dream Of Hope
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kebu - Urban Dreams (0194111012004) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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