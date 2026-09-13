Top.Mail.Ru
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 1
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 2
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 3
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 4
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 5
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 6
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 7
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 8
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 9
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 10
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 11
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 12
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 13
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 14
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 15
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиосистема
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 1
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 2
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 3
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 4
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 5
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 6
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 7
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 8
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 9
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 10
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 11
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 12
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 13
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 14
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 15
  • Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710857
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х12
Вес, кг.
2.09

Описание товара Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс)

Saramonic представляет новейшую флагманскую беспроводную радиосистему УВЧ Saramonic K9, которая предназначена для кинематографистов и обеспечивает профессиональное качество аудиозаписи. Она оснащена функционалом IFB (прерываемая обратная связь), записью на карту памяти в 32 бита с плавающей запятой и обладает динамическим диапазоном 130 дБ, а разъем для карты форм-фактора MicroSD позволяет расширить объем памяти до 256 Гб. Saramonic K9 — это профессиональное решение для создания контента, кинопроизводства и звукозаписи в сложных условиях.

Отзывы о товаре Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Радиосистема
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic представляет новейшую флагманскую беспроводную радиосистему УВЧ Saramonic K9, которая предназначена для кинематографистов и обеспечивает профессиональное качество аудиозаписи. Она оснащена функционалом IFB (прерываемая обратная связь), записью на карту памяти в 32 бита с плавающей запятой и обладает динамическим диапазоном 130 дБ, а разъем для карты форм-фактора MicroSD позволяет расширить объем памяти до 256 Гб. Saramonic K9 — это профессиональное решение для создания контента, кинопроизводства и звукозаписи в сложных условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...