Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс)
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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710857
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х12
Вес, кг.
2.09
Описание товара Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс)
Saramonic представляет новейшую флагманскую беспроводную радиосистему УВЧ Saramonic K9, которая предназначена для кинематографистов и обеспечивает профессиональное качество аудиозаписи. Она оснащена функционалом IFB (прерываемая обратная связь), записью на карту памяти в 32 бита с плавающей запятой и обладает динамическим диапазоном 130 дБ, а разъем для карты форм-фактора MicroSD позволяет расширить объем памяти до 256 Гб. Saramonic K9 — это профессиональное решение для создания контента, кинопроизводства и звукозаписи в сложных условиях.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Saramonic представляет новейшую флагманскую беспроводную радиосистему УВЧ Saramonic K9, которая предназначена для кинематографистов и обеспечивает профессиональное качество аудиозаписи. Она оснащена функционалом IFB (прерываемая обратная связь), записью на карту памяти в 32 бита с плавающей запятой и обладает динамическим диапазоном 130 дБ, а разъем для карты форм-фактора MicroSD позволяет расширить объем памяти до 256 Гб. Saramonic K9 — это профессиональное решение для создания контента, кинопроизводства и звукозаписи в сложных условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Радиосистема Saramonic K9 (TX+TX+RX) УВЧ приемник + 2 передатчика (кейс) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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