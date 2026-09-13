Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2
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Характеристики
Описание товара Телескоп Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2
Sky-Watcher MAK102 StarQuest2 EQ2 относится к зеркально-линзовым телескопам, т. е. катадиоптрикам, построенным по схеме Максутова-Кассегрена. Прибор имеет компактные размеры, небольшой вес, высокую мобильность, простое устройство и хорошую устойчивость к внешним факторам окружающей среды (например, воздушным потокам, которые могли бы повлиять на качество изображения). В такой телескоп можно наблюдать шаровые скопления, планетарные и диффузные туманности, фазы Меркурия, полярные шапки и моря на Марсе, щель Кассини в кольцах Сатурна и многое другое. Подойдет прибор и для занятий астрофотографией начального уровня.
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