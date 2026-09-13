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Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20

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Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 1
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 2
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 3
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 4
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 5
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 6
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 7
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 8
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 9
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 10
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 11
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 12
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Метеостанции
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 1
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 2
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 3
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 4
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 5
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 6
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 7
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 8
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 9
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 10
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 11
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 12
  • Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710653
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Метеостанции
Размеры в упаковке, см
11х11х5
Вес, г.
135

Описание товара Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20

Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 – это очень компактный прибор для измерения температуры внутри и снаружи помещения. Также он имеет функцию часов – показывает текущее время. В комплектацию включен беспроводной выносной датчик, который передает данные на основной модуль по радиоканалу. Внешне прибор выглядит очень стильно и лаконично, на передней панели нет никаких кнопок управления, только монохромный экран. Большую часть экрана занимает температура, которую измеряет датчик. Чуть меньшая область отведена под температуру внутри помещения и время.

Отзывы о товаре Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Метеостанции
Описание
Часы-метеостанция Levenhuk Discovery Report W20 – это очень компактный прибор для измерения температуры внутри и снаружи помещения. Также он имеет функцию часов – показывает текущее время. В комплектацию включен беспроводной выносной датчик, который передает данные на основной модуль по радиоканалу. Внешне прибор выглядит очень стильно и лаконично, на передней панели нет никаких кнопок управления, только монохромный экран. Большую часть экрана занимает температура, которую измеряет датчик. Чуть меньшая область отведена под температуру внутри помещения и время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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