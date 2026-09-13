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Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм

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Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 1
Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 2
Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 3
Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 4
Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 5
Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 6
Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 7
Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 8
Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 9
Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 1
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 2
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 3
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 4
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 5
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 6
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 7
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 8
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 9
  • Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710652
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х7
Вес, г.
150

Описание товара Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм

Если вы мечтаете попробовать свои силы в астрофотографии, обратите внимание на адаптер Sky-Watcher. Он служит для фиксации смартфона на окуляре телескопа и позволяет использовать камеру мобильного устройства для съемки звездного неба. Приспособление обеспечивает хорошее качество астрофотоснимков: линза камеры располагается прямо напротив окуляра, а за счет надежной фиксации удается избежать дрожания прибора, которое может привести к снижению четкости картинки. Раздвижной слайдер держателя для смартфона оснащен надежным металлическим винтом. Ширину можно свободно регулировать, поэтому адаптер одинаково хорошо подойдет к разным моделям телефонов. Корпус аксессуара сделан из прочного ABS-пластика, который отличается стойкостью к повреждениям, и прослужит долгое время. Что касается совместимости с окулярами телескопов, их диаметр может достигать 34.2 миллиметра. В комплекте с адаптером поставляется окуляр с фокусным расстоянием 20 мм – вы сможете не только приобщиться к астрофотографии, но и использовать этот аксессуар для расширения диапазона возможностей своего телескопа.

Отзывы о товаре Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы мечтаете попробовать свои силы в астрофотографии, обратите внимание на адаптер Sky-Watcher. Он служит для фиксации смартфона на окуляре телескопа и позволяет использовать камеру мобильного устройства для съемки звездного неба. Приспособление обеспечивает хорошее качество астрофотоснимков: линза камеры располагается прямо напротив окуляра, а за счет надежной фиксации удается избежать дрожания прибора, которое может привести к снижению четкости картинки. Раздвижной слайдер держателя для смартфона оснащен надежным металлическим винтом. Ширину можно свободно регулировать, поэтому адаптер одинаково хорошо подойдет к разным моделям телефонов. Корпус аксессуара сделан из прочного ABS-пластика, который отличается стойкостью к повреждениям, и прослужит долгое время. Что касается совместимости с окулярами телескопов, их диаметр может достигать 34.2 миллиметра. В комплекте с адаптером поставляется окуляр с фокусным расстоянием 20 мм – вы сможете не только приобщиться к астрофотографии, но и использовать этот аксессуар для расширения диапазона возможностей своего телескопа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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