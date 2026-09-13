Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
9
Сенсорный дисплей
да
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710551
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9" 3
Автомагнитола Pioneer — это высокотехнологичное устройство, созданное для истинных ценителей качественного звука и современных технологий в автомобиле. Эта модель оснащена сенсорным цветным дисплеем диагональю 9 дюймов, который обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление всеми функциями устройства.
С номинальной выходной мощностью 4x50 Вт, автомагнитола Pioneer позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком даже на высоких уровнях громкости. Она поддерживает множество современных аудиоформатов, предоставляя возможность воспроизведения вашей любимой музыки в высоком качестве.
Типоразмер 2 DIN способствует более гармоничному размещению устройства в салоне автомобиля, добавляя эстетичности и функциональности интерьеру. Сенсорный экран обеспечивает легкость в управлении всеми функциями, включая настройку эквалайзера, выбор радиостанций или воспроизведение мультимедийных файлов.
Автомагнитола Pioneer — это идеальное сочетание передовых технологий, высокого качества звука и стильного дизайна, которое преобразит ваше автомобильное путешествие в истинное удовольствие.
Автомагнитола Pioneer — это высокотехнологичное устройство, созданное для истинных ценителей качественного звука и современных технологий в автомобиле. Эта модель оснащена сенсорным цветным дисплеем диагональю 9 дюймов, который обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление всеми функциями устройства.
С номинальной выходной мощностью 4x50 Вт, автомагнитола Pioneer позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком даже на высоких уровнях громкости. Она поддерживает множество современных аудиоформатов, предоставляя возможность воспроизведения вашей любимой музыки в высоком качестве.
Типоразмер 2 DIN способствует более гармоничному размещению устройства в салоне автомобиля, добавляя эстетичности и функциональности интерьеру. Сенсорный экран обеспечивает легкость в управлении всеми функциями, включая настройку эквалайзера, выбор радиостанций или воспроизведение мультимедийных файлов.
Автомагнитола Pioneer — это идеальное сочетание передовых технологий, высокого качества звука и стильного дизайна, которое преобразит ваше автомобильное путешествие в истинное удовольствие.
Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9" 3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9" 3