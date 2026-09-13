Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.2
Разрешение
800x480
Сенсорный дисплей
да
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710550
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Описание товара Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2"
Автопроигрыватель Pioneer AVH-A245BT с типоразмером 2 DIN позволяет слушать любимую музыку, смотреть фильмы и отвечать на звонки во время движения. Устройство оснащено ярким экраном диагональю 6.2 дюйма, на котором выводится большое количество информации. Резистивный сенсорный дисплей обеспечивает четкую и детализированную передачу изображения.
Автопроигрыватель Pioneer AVH-A245BT имеет 13-полосный акустический эквалайзер, с помощью которого можно настроить необходимые параметры звука. Общая выходная мощность системы составляет 200 Вт. С помощью технологии зеркалирования можно транслировать ссылки со смартфона и управлять его настройками. Синхронизация осуществляется с помощью бесперебойного Bluetooth, который позволяет в том числе безопасно отвечать на звонки во время движения без использования рук.
Автопроигрыватель Pioneer AVH-A245BT с типоразмером 2 DIN позволяет слушать любимую музыку, смотреть фильмы и отвечать на звонки во время движения. Устройство оснащено ярким экраном диагональю 6.2 дюйма, на котором выводится большое количество информации. Резистивный сенсорный дисплей обеспечивает четкую и детализированную передачу изображения.
Автопроигрыватель Pioneer AVH-A245BT имеет 13-полосный акустический эквалайзер, с помощью которого можно настроить необходимые параметры звука. Общая выходная мощность системы составляет 200 Вт. С помощью технологии зеркалирования можно транслировать ссылки со смартфона и управлять его настройками. Синхронизация осуществляется с помощью бесперебойного Bluetooth, который позволяет в том числе безопасно отвечать на звонки во время движения без использования рук.
Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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