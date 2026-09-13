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Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2"

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Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 1
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Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.2
Разрешение
800x480
Сенсорный дисплей
да
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
  • Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 1
  • Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 2
  • Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 3
  • Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 4
  • Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 5
  • Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 6
  • Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 7
  • Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 8
  • Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 9
  • Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 10
  • Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 11
  • Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2&quot; - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710550
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.2
Разрешение
800x480
Сенсорный дисплей
да
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
МРЗ, WMA
Наличие CD-проигрывателя
да
Наличие DVD-проигрывателя
да
Поддержка Android Auto
да
Наличие Bluetooth
да
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х16
Вес, кг.
2.78

Описание товара Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2"

Автопроигрыватель Pioneer AVH-A245BT с типоразмером 2 DIN позволяет слушать любимую музыку, смотреть фильмы и отвечать на звонки во время движения. Устройство оснащено ярким экраном диагональю 6.2 дюйма, на котором выводится большое количество информации. Резистивный сенсорный дисплей обеспечивает четкую и детализированную передачу изображения. Автопроигрыватель Pioneer AVH-A245BT имеет 13-полосный акустический эквалайзер, с помощью которого можно настроить необходимые параметры звука. Общая выходная мощность системы составляет 200 Вт. С помощью технологии зеркалирования можно транслировать ссылки со смартфона и управлять его настройками. Синхронизация осуществляется с помощью бесперебойного Bluetooth, который позволяет в том числе безопасно отвечать на звонки во время движения без использования рук.

Отзывы о товаре Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2"




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.2
Разрешение
800x480
Сенсорный дисплей
да
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Развернуть
Читаемые форматы
МРЗ, WMA
Наличие CD-проигрывателя
да
Наличие DVD-проигрывателя
да
Поддержка Android Auto
да
Наличие Bluetooth
да
Аудиовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
USB
да
Страна производитель
Китай
Описание
Автопроигрыватель Pioneer AVH-A245BT с типоразмером 2 DIN позволяет слушать любимую музыку, смотреть фильмы и отвечать на звонки во время движения. Устройство оснащено ярким экраном диагональю 6.2 дюйма, на котором выводится большое количество информации. Резистивный сенсорный дисплей обеспечивает четкую и детализированную передачу изображения. Автопроигрыватель Pioneer AVH-A245BT имеет 13-полосный акустический эквалайзер, с помощью которого можно настроить необходимые параметры звука. Общая выходная мощность системы составляет 200 Вт. С помощью технологии зеркалирования можно транслировать ссылки со смартфона и управлять его настройками. Синхронизация осуществляется с помощью бесперебойного Bluetooth, который позволяет в том числе безопасно отвечать на звонки во время движения без использования рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомагнитола Pioneer AVH-A245BT 2DIN 4x50Вт 6.2" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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