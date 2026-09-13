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Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40

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Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 1
Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 2
Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 3
Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 4
Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 5
Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 6
Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 7
Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 8
Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 9
Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 10
Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 11
Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
  • Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 1
  • Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 2
  • Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 3
  • Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 4
  • Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 5
  • Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 6
  • Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 7
  • Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 8
  • Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 9
  • Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 10
  • Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 11
  • Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710420
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Характеристики

Бренд
DCA
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х10
Вес, кг.
3.48

Описание товара Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40

Легкий и портативный заклепочник идеально подходят для работы как в домашней мастерской, так и на стройплощадке.



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Отзывы о товаре Заклепочник аккумуляторный DCA ADPM40




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DCA
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий и портативный заклепочник идеально подходят для работы как в домашней мастерской, так и на стройплощадке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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