Дрель ударная AEG SB2E1100RV 4935447375
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель
Мощность
1100 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710408
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель
Мощность
1100 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель ударная, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, инструкция по эксплуатации, поставляется в кейсе
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. частота вращения шпинделя
3200
Макс. количество ударов в минуту
57000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х14
Вес, кг.
5.38
Описание товара Дрель ударная AEG SB2E1100RV 4935447375
Ударная дрель AEG SB2E 1100RV 4935447375 с быстрозажимным патроном предназначена для сверления отверстий до ?40 мм в следующих материалах: дерево, кирпич, кафель, бетон, сталь. Щеточный тип двигателя выступает как гарантия мощности изделия.
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Бренд
Тип товара
Дрель
Мощность
1100 Вт
Лампа точечной подсветки
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель ударная, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, инструкция по эксплуатации, поставляется в кейсе
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Ударный механизм
да
Макс. диаметр патрона
13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
24
Макс. частота вращения шпинделя
3200
Макс. количество ударов в минуту
57000
Электронная регулировка частоты вращения
да
Дополнительная рукоятка
да
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Ударная дрель AEG SB2E 1100RV 4935447375 с быстрозажимным патроном предназначена для сверления отверстий до ?40 мм в следующих материалах: дерево, кирпич, кафель, бетон, сталь. Щеточный тип двигателя выступает как гарантия мощности изделия.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, 500 вт, по металлу
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, безударные, 500 вт, по металлу
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