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Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol

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Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol - фото 1
Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol - фото 2
Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol - фото 3
Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
  • Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol - фото 1
  • Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol - фото 2
  • Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol - фото 3
  • Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 310 руб. 
Начислим 5876 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710318
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol
99 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Питание
2x AA
Габариты без упаковки
170х75х35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х18х16
Вес, кг.
2.16

Описание товара Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol

Измеритель прочности бетона Condtrol Beton Pro применяется для контроля прочности и однородности бетона. Погрешность данного прибора не превышает 7%. Прибор оснащен новым склерометром с увеличенной энергией удара - для более точной и удобной работы. Новое меню позволяет максимально точно настроить прибор на материал, наглядно представить и систематизировать информацию.

Отзывы о товаре Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Condtrol
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Питание
2x AA
Габариты без упаковки
170х75х35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Измеритель прочности бетона Condtrol Beton Pro применяется для контроля прочности и однородности бетона. Погрешность данного прибора не превышает 7%. Прибор оснащен новым склерометром с увеличенной энергией удара - для более точной и удобной работы. Новое меню позволяет максимально точно настроить прибор на материал, наглядно представить и систематизировать информацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol - стоимость товара 99310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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