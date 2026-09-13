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Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m

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Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 1
Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 2
Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 3
Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 4
Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 5
Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 6
Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 7
Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 1
  • Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 2
  • Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 3
  • Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 4
  • Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 5
  • Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 6
  • Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 7
  • Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710314
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Bluetooth
да
Встроенный прицел
Да
Вычисление площади
да
Габариты, мм
136x59x28 мм
Дальность измерения с/без отражателем, м
150
Длина волны, нм
630-670
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х7
Вес, г.
450

Описание товара Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m

CONDTROL XP5 – профессиональный лазерный дальномер с цифровым видоискателем и 8-кратным увеличением. Точный, удобный и функциональный прибор для измерений на больших дистанциях, подходит для работы в помещении и на улице.

Отзывы о товаре Лазерный дальномер CONDTROL XP5, 150 m




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Bluetooth
да
Встроенный прицел
Да
Вычисление площади
да
Габариты, мм
136x59x28 мм
Дальность измерения с/без отражателем, м
150
Длина волны, нм
630-670
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Развернуть
Поверка
нет
Погрешность, мм
1
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Описание
CONDTROL XP5 – профессиональный лазерный дальномер с цифровым видоискателем и 8-кратным увеличением. Точный, удобный и функциональный прибор для измерений на больших дистанциях, подходит для работы в помещении и на улице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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