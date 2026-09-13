Лазерный нивелир CONDTROL XLiner TruSlope
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Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
40
Дальность построения с приемником, м
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710309
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Характеристики
Бренд
Комплектация
лазерный нивелир, аккумулятор, площадка для регулировки угла наклона, настенное крепление, зарядное устройство, руководство по эксплуатации, пластиковый кейс, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 В
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
40
Дальность построения с приемником, м
80
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.8
Высота, см
9.8
Элементы питания
аккумулятор, сеть
Время работы на одном заряде, ч
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х15
Вес, кг.
3.8
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL XLiner TruSlope
Предназначен для построения наклонных плоскостей с точным проектным углом наклона. Прибор оснащён OLED-дисплеем и датчиком угла наклона маятника, что позволяет построить горизонтальную наклонную плоскость по заданным параметрам. Входящий в комплект адаптер угла наклона позволяет точно регулировать угол и в реальном времени контролировать его значения на цветном OLED-дисплее. Дисплей поддерживает выбор единицы измерения угла наклона — градусы, проценты или миллиметры на метр, что делает работу максимально удобной и минимизирует вероятность ошибок.
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Бренд
Комплектация
лазерный нивелир, аккумулятор, площадка для регулировки угла наклона, настенное крепление, зарядное устройство, руководство по эксплуатации, пластиковый кейс, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 В
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
40
Развернуть
Дальность построения с приемником, м
80
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.8
Высота, см
9.8
Элементы питания
аккумулятор, сеть
Время работы на одном заряде, ч
8
Страна производитель
Китай
Предназначен для построения наклонных плоскостей с точным проектным углом наклона. Прибор оснащён OLED-дисплеем и датчиком угла наклона маятника, что позволяет построить горизонтальную наклонную плоскость по заданным параметрам. Входящий в комплект адаптер угла наклона позволяет точно регулировать угол и в реальном времени контролировать его значения на цветном OLED-дисплее. Дисплей поддерживает выбор единицы измерения угла наклона — градусы, проценты или миллиметры на метр, что делает работу максимально удобной и минимизирует вероятность ошибок.
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