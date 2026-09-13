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Насадка защитная Veber SafeCup 50 для прицела купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка защитная Veber SafeCup 50 для прицела

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Насадка защитная Veber SafeCup 50 для прицела - фото 1
Насадка защитная Veber SafeCup 50 для прицела - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Совместимый диаметр объектива
50 мм
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Внешний диаметр, мм
58
  • Насадка защитная Veber SafeCup 50 для прицела - фото 1
  • Насадка защитная Veber SafeCup 50 для прицела - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709980
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Характеристики

Бренд
Veber
Совместимый диаметр объектива
50 мм
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Внешний диаметр, мм
58
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Насадка защитная Veber SafeCup 50 для прицела

Защитная насадка, установка на объектив 50 мм, материал: алюминиевый сплав, поликарбонат, вес 44 г.

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Характеристики
Бренд
Veber
Совместимый диаметр объектива
50 мм
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Внешний диаметр, мм
58
Описание
Защитная насадка, установка на объектив 50 мм, материал: алюминиевый сплав, поликарбонат, вес 44 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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