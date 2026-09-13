Моноблок для прицела Veber BR3021 M02
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Характеристики
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709975
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Характеристики
Бренд
Ширина колец
30
Расстояние между кольцами
100
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х8х6
Вес, г.
300
Описание товара Моноблок для прицела Veber BR3021 M02
Посадочный диаметр 30 мм, в комплекте переходные кольца на 25,4 мм, крепление на Weaver. Вес 225 г.
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Бренд
Ширина колец
30
Расстояние между кольцами
100
Крепление на планку
Weaver
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Страна производитель
Россия
Посадочный диаметр 30 мм, в комплекте переходные кольца на 25,4 мм, крепление на Weaver. Вес 225 г.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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