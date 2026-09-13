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Кольцо на прицел Veber RM30 с планкой Weaver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольцо на прицел Veber RM30 с планкой Weaver

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Кольцо на прицел Veber RM30 с планкой Weaver - фото 1
Кольцо на прицел Veber RM30 с планкой Weaver - фото 2
Кольцо на прицел Veber RM30 с планкой Weaver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кольцо на прицел Veber RM30 с планкой Weaver - фото 1
  • Кольцо на прицел Veber RM30 с планкой Weaver - фото 2
  • Кольцо на прицел Veber RM30 с планкой Weaver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709973
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Характеристики

Бренд
Veber
Диаметр кольца, мм
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х5
Вес, г.
100

Описание товара Кольцо на прицел Veber RM30 с планкой Weaver

Кольцо на прицел Veber RM30 с планкой Weaver (5 слотов, длина 54.7мм) создает базу для установки лазерного целеуказателя, подствольного фонаря и пр. на оптических прицелах с диаметром корпуса 30 мм и 25 мм (с переходным кольцом).

Отзывы о товаре Кольцо на прицел Veber RM30 с планкой Weaver




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Характеристики
Бренд
Veber
Диаметр кольца, мм
30
Страна производитель
Китай
Описание
Кольцо на прицел Veber RM30 с планкой Weaver (5 слотов, длина 54.7мм) создает базу для установки лазерного целеуказателя, подствольного фонаря и пр. на оптических прицелах с диаметром корпуса 30 мм и 25 мм (с переходным кольцом).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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