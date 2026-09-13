Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела
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Характеристики
Размер объектива
22
Размер окуляра, мм
25
Увеличение, крат
3x
Совместимый диаметр объектива
22 мм
Крепление на планку
Weaver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709971
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Характеристики
Бренд
Размер объектива
22
Размер окуляра, мм
25
Увеличение, крат
3x
Совместимый диаметр объектива
22 мм
Крепление на планку
Weaver
Максимальная энергия выстрела на оружии
Максимальная энергия выстрела на оружии: с нарезным стволом: до 7000 Дж гладкоствольном: до 4400 Дж пневматическом до 25 Дж
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х15х7
Вес, г.
700
Описание товара Увеличитель Veber Wolf MX3 для прицела
Увеличитель (магнифер) для коллиматорного прицела, кратность 3х, объектив 22 мм, просветление оптики FMC, механизмы ввода поправок, откидное крепление на Weaver, пылевлагозащищенность IP67. Ударная стойкость на оружии с нарезным стволом – до 7000 Дж, гладкоствольном – до 4400 Дж, пневматическом – до 25 Дж.
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Бренд
Размер объектива
22
Размер окуляра, мм
25
Увеличение, крат
3x
Совместимый диаметр объектива
22 мм
Крепление на планку
Weaver
Максимальная энергия выстрела на оружии
Максимальная энергия выстрела на оружии: с нарезным стволом: до 7000 Дж гладкоствольном: до 4400 Дж пневматическом до 25 Дж
Страна производитель
Россия
Увеличитель (магнифер) для коллиматорного прицела, кратность 3х, объектив 22 мм, просветление оптики FMC, механизмы ввода поправок, откидное крепление на Weaver, пылевлагозащищенность IP67. Ударная стойкость на оружии с нарезным стволом – до 7000 Дж, гладкоствольном – до 4400 Дж, пневматическом – до 25 Дж.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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