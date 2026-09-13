Top.Mail.Ru
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 1
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 2
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 3
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 4
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 5
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 6
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 7
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 8
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 9
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 10
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 11
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 12
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 13
Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Увеличение, крат
1
Диаметр объектива, мм
25
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 1
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 2
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 3
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 4
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 5
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 6
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 7
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 8
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 9
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 10
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 11
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 12
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 13
  • Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709963
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
1
Диаметр объектива, мм
25
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
литиевая батарея CR123А
Масса (без батареи), кг
0.37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
700

Описание товара Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini

Оптический прицел Veber с объективом 25 мм и увеличением 1 крат отлично подойдёт для быстрой прицелки на короткой дистанции. Его корпус надёжно защищён по стандарту IP67 — не боится пыли и воды, так что можно использовать в самых разных погодных условиях. Прицел уверенно работает при температуре от -25 до +40 °C, поэтому не подведёт ни в холод, ни в жару. Установка на планку Weaver от 40 мм делает его совместимым с популярным оружейным креплением, позволяя легко монтировать и снимать устройство. Удобный инструмент для стабильной точности и комфорта на охоте и спортивных тренировках.

Отзывы о товаре Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
1
Диаметр объектива, мм
25
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Развернуть
Электропитание / Батарея
литиевая батарея CR123А
Масса (без батареи), кг
0.37
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический прицел Veber с объективом 25 мм и увеличением 1 крат отлично подойдёт для быстрой прицелки на короткой дистанции. Его корпус надёжно защищён по стандарту IP67 — не боится пыли и воды, так что можно использовать в самых разных погодных условиях. Прицел уверенно работает при температуре от -25 до +40 °C, поэтому не подведёт ни в холод, ни в жару. Установка на планку Weaver от 40 мм делает его совместимым с популярным оружейным креплением, позволяя легко монтировать и снимать устройство. Удобный инструмент для стабильной точности и комфорта на охоте и спортивных тренировках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...