Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini
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Характеристики
Увеличение, крат
1
Диаметр объектива, мм
25
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709963
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Характеристики
Бренд
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
1
Диаметр объектива, мм
25
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Электропитание / Батарея
литиевая батарея CR123А
Масса (без батареи), кг
0.37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х10
Вес, г.
700
Описание товара Прицел призматический Veber Wolf Alfa P1X25 mini
Оптический прицел Veber с объективом 25 мм и увеличением 1 крат отлично подойдёт для быстрой прицелки на короткой дистанции. Его корпус надёжно защищён по стандарту IP67 — не боится пыли и воды, так что можно использовать в самых разных погодных условиях. Прицел уверенно работает при температуре от -25 до +40 °C, поэтому не подведёт ни в холод, ни в жару. Установка на планку Weaver от 40 мм делает его совместимым с популярным оружейным креплением, позволяя легко монтировать и снимать устройство. Удобный инструмент для стабильной точности и комфорта на охоте и спортивных тренировках.
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Бренд
Комлектация
Прицел ,наглазники, антибликовая бленда и кольца.
Увеличение, крат
1
Диаметр объектива, мм
25
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Circle Dot (Круг с точкой)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Ударная стойкость, Джоулей
10000
Рабочая температура, ° C
от -25 до +40
Цена клика, мм на 100м
1/4 MOA
Степень защиты (по IEC 60529)
IP67
Развернуть
Электропитание / Батарея
литиевая батарея CR123А
Масса (без батареи), кг
0.37
Страна производитель
Китай
Оптический прицел Veber с объективом 25 мм и увеличением 1 крат отлично подойдёт для быстрой прицелки на короткой дистанции. Его корпус надёжно защищён по стандарту IP67 — не боится пыли и воды, так что можно использовать в самых разных погодных условиях. Прицел уверенно работает при температуре от -25 до +40 °C, поэтому не подведёт ни в холод, ни в жару. Установка на планку Weaver от 40 мм делает его совместимым с популярным оружейным креплением, позволяя легко монтировать и снимать устройство. Удобный инструмент для стабильной точности и комфорта на охоте и спортивных тренировках.
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
Смотрите также: Аксессуары для приборов ночного видения, Крепления для прицелов
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