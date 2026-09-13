Прицел ПО ПОСП 6*42 М6В PRO

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Характеристики
Увеличение, крат
6
Диаметр объектива, мм
42
Удаление выходного зрачка, мм
75 мм
Крепление
на планку Weaver от 40 мм
Тип прицельной метки
Mil-Dot (Мильные точки)
Посадочный диаметр, мм
25,4 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709961
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Оптический прицел ПОСП с шестикратным увеличением позволит рассматривать детали на большом расстоянии, не упуская ни одну мелочь. Диаметр объектива 42 мм обеспечивает яркое и чёткое изображение даже при ограниченном освещении. Компактная длина в 320 мм делает прицел удобным для установки, не утяжеляя оружие. Поле зрения 7 градусов на 100 метрах идеально подходит для наблюдения за движущимися целями и поиска объекта в поле. Крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает надёжную фиксацию, позволяя быстро установить прицел на совместимые платформы. Тонкое перекрестие Crosshair гарантирует точность прицеливания без излишних помех в обзоре. Рабочий диапазон от -10 до +50 °C делает этот прицел надёжным спутником в различных погодных условиях.
Оптический прицел ПОСП с шестикратным увеличением позволит рассматривать детали на большом расстоянии, не упуская ни одну мелочь. Диаметр объектива 42 мм обеспечивает яркое и чёткое изображение даже при ограниченном освещении. Компактная длина в 320 мм делает прицел удобным для установки, не утяжеляя оружие. Поле зрения 7 градусов на 100 метрах идеально подходит для наблюдения за движущимися целями и поиска объекта в поле. Крепление на планку Weaver от 40 мм обеспечивает надёжную фиксацию, позволяя быстро установить прицел на совместимые платформы. Тонкое перекрестие Crosshair гарантирует точность прицеливания без излишних помех в обзоре. Рабочий диапазон от -10 до +50 °C делает этот прицел надёжным спутником в различных погодных условиях.
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